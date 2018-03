Video-Training #17: Workout der Woche – Showdown am Swiss-Ball

Für ein Ganzkörper-Training braucht man ein komplettes Studio? Falsch gedacht! Schon ein Swiss-Ball und dieses Workout genügen

Trainingsbank-Ersatz, Crunch-Unterlage und Gummi-Gewicht: Kaum ein Trainings-Tool ist so flexibel wie der Swiss-Ball. Zudem lässt sich der Home-Gym-Klassiker bestens transportieren, passt zusammengefaltet sogar in Ihre Reisetasche. Also, schnappen Sie sich ein sonniges Plätzchen und ziehen Sie folgendes Ganzkörper-Programm durch:

Übungsname

Beinheben im Liegen 15 Wiederholungen

Liegestütz-Crunch-Kombi 15 Wiederholungen Reverse Flys auf dem Swiss-Ball

Stopp! Nur Anfänger haben jetzt schon Feierabend. Fortgeschrittene legen noch einen Durchgang, Profis noch 2 Runden drauf. Erledigt? Dann machen Sie es sich nun auf dem Sofa bequem – oder einfach auf Ihrem Swiss-Ball.