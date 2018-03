Video-Training #38: Workout der Woche – Slow-Motion-Training

Dieses Workout der Woche ist zwar langsam, aber garantiert nicht gemütlich. Das knallharte Slow-Motion-Training setzt neue Reize und fordert den gesamten Körper

Hier kommt ein Workout, das gleich doppelt gut TUT. Mit TUT meinen wir hier die sogenannte Time under Tension, also die Zeit, in der Ihre Muskulatur unter Spannung steht. Wer seine Übungen nämlich extrem langsam ausführt, verlängert diese Zeitspanne nämlich drastisch. Die Folgen sind erhöhte Muskelzuwächse und ein neuer Reiz, der nicht selten in einem ausgewachsenen Muskelkater mündet. Auf dem Plan stehen folgende Übungen:

Übungsname

Belastung Liegestütze

10 Wiederholungen Crunches

10 Wiederholungen Kurzhantel-Kniebeugen

10 Wiederholungen

Überzüge

10 Wiederholungen Dynamischer Unterarmstütz

10 Wiederholungen

Ausgepower? Dann ertönt an dieser Stelle für Sie der Schlusspfiff. Runde 2 steht für alle an, die noch Luft haben. Das Profi-Programm: 3 saubere Durchgänge im Zeitlupentempo. Los geht's!