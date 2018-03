Video-Training #29: Workout der Woche – Sprungkraft-Schub

Wir bringen Sie hoch hinaus – mit dem ultimativen Sprungkraft-Training. Das Motto: erst absolvieren, dann abheben!

Vergessen Sie den ganz großen Wurf! Ab jetzt versenken Sie den Basketball per Slam Dunk. Zudem blocken Sie fiese Schmetterbälle am Netz und gewinnen endlich auch Ihre Kopfballduelle. Dem Workout der Woche sei Dank. Wie das Sprungkraft-Training aussieht? Na, so:

Übungsname

Belastung Oberschenkel-Stretching

10 bis 15 Sekunden Froschsprünge 10 Wiederholungen

Statischer Ausfallschritt-Stretch

10 Sekunden je Bein

Box-Jumps mit einbeiniger Landung

3 Wiederholungen je Seite

Stretch im Sumo-Squat

10 bis 15 Sekunden Box-Jumps 6 Wiederholungen

Wer heute zum ersten Mal an seiner Sprungkraft arbeitet, hat nach einem Durchgang Feierabend. Fortgeschrittene legen noch eine Runde hin, Profis noch zwei. Entscheidend: zwischen Übungen und Durchgängen stets ausreichend pausieren. Und jetzt hoch mit Ihnen!