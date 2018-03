Video-Training #10: Workout der Woche – Starkes Gesäß

Muskelzuwachs: Po-sitiv! Bei diesem Workout der Woche im Video fordern Sie Ihren Allerwertesten. Nutznießer: Jeans, Badeshorts und Ihre Liebste

Klar, ein imposanter Oberkörper ist am Strand ein echter Hingucker. Aber was nützen Ihnen Sixpack und V-Form, wenn die Badehose ständig rutscht? Was Sie brauchen, um diese Schwachstelle auszumerzen, ist ein geniales Gesäß-Workout, denn genau damit punkten Sie auch bei den Mädels. Extra-Effekt: Das Training ist auch ein äußerst effektiver Fatburner. Schließlich ist der Gluteus maximus der größte Muskel Ihres Körpers, zieht daher massig Energie.



Für die Einheit benötigen Sie bloß 2 Tools: eine Trainingsbank (die Sofakante tut's auch) und einen Swiss-Ball. Und dieser Ablauf steht auf dem Programm:

Übungsname Trainierte Muskeln Belastung Einbeinige Kniebeugen

Gesäß, Oberschenkel und Rumpf

12 Wiederholungen pro Bein

Einbeiniges Beckenheben

Gesäß, Oberschenkel und Rumpf 12 Wiederholungen pro Bein

Beinheben auf dem Swiss-Ball

Gesäß und Rumpf 12 Wiederholungen pro Bein



Geschafft! Aber nur, wenn Sie noch auf Einsteiger-Level sind. Fortgeschrittene hängen noch eine Runde dran, Profis ziehen insgesamt 3 Durchgänge hintereinander durch. Worauf warten Sie noch?