Video-Training #33: Workout der Woche – Superhelden-Arme

Was haben Captain America, Hulk und Wolverine gemeinsam? Richtig, imposante Arme. Unser Workout der Woche bringt Ihren Bizeps und Trizeps ebenfalls in Superhelden-Form

Warum bestaunen Sie die Heldenmuskeln eigentlich nur im Film? Bringen Sie doch lieber die eigenen Oberarme ins XL-Format! Dazu brauchen Sie keine aufwändigen Hollywood-Tricks in Sachen Licht oder Make-up. Ehrliches Training sorgt für reale Muskelzuwachs. Matthias Kempin von den Koerperarchitekten zeigt Ihnen, auf welches Workout Sie für kräftige Superhelden-Arme setzen sollten. Der Ablauf:

Übungsname

Belastung Kurzhantel-Curls auf der Schrägbank

10 Wiederholungen je Arm Einarmiges Trizepsstrecken mit Kurzhantel

10 Wiederholungen je Arm

Wechselseitige Curls und Kick-Backs mit Kurzhanteln

10 Wiederholungen je Arm

Statische Bizeps- und Trizeps-Kontraktion

10 Sekunden je Seite

Ausgelaugt? Dann ab unter die Dusche mit Ihnen! Doch vorher den Shake nicht vergessen. Wer noch Power übrig hat, setzt zur zweiten Runde in diesem Workout an. Echte Superhelden absolvieren sogar noch Runde 3. Danach sollte selbst der Hulk am Ende seiner Kräfte sein.