Video-Training #36: Workout der Woche – Titanen-Trizeps

Der Trizeps macht etwa zwei Drittel Ihres Armumfangs aus. Dieses Titanen-Workout bringt den Armstrecker endlich in Hufeisenform

Sie gönnen Ihren Muskeln nach jedem Satz eine Verschnaufpause? Gut so. Schließlich lädt die kurze Erholung Ihre Akkus für den Folgesatz. Ab und zu sollten Sie die Leistungsfähigkeit bestimmter Muskeln allerdings gezielt ausreizen, indem Sie mehrere Übungen direkt nacheinander absolvieren. Genau diese Methode wenden wir bei diesem Trizeps-Workout an. Betrachten Sie die Wiederholungszahlen dabei nur als grobe Orientierung. Wichtig ist, dass Sie die letzte Wiederholung gerade noch sauber absolvieren. Erst dann haben Sie sich die nächste Übung verdient. Ziehen Sie die folgenden 4 Übungen also zuerst nur mit dem rechten Arm durch.

Übungsname

Belastung Einarmige Dips

15 Wiederholungen Kick-Backs

10 Wiederholungen

Einarmiges Trizepsstrecken 10 Wiederholungen

Einarmiges Kurzhantel-Bankdrücken

20 Wiederholungen

Nun muss der linke Trizeps arbeiten. Der rechte kribbelt zwischendurch schon wieder? Dann ist garantiert noch ein kompletter zweiter Durchgang drin. Echte Trizeps-Titanen bringen es insgesamt sogar auf 3 saubere Runden.