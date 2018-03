60 Minuten-Workout#6: Workout für einen flachen Bauch

Formen Sie nicht nur Ihr Sixpack, sondern verbessern Sie auch Ihre Bewegungsabläufe

Sie haben eine Stunde Zeit: die besten Übungen für eine Muskelgruppe. In unserer Workout-Serie konzentrieren wir uns in jeder Folge auf eine Körperpartie und Muskelgruppe. In Folge 6 geht's um den Bauch.

Sie formen nicht nur Ihr Sixpack, sondern verbessern auch Ihre Bewegungsabläufe. Sie können sich schneller und präziser drehen, ducken oder hin und her tänzeln und das hilft Ihnen bei jeder Sportart.