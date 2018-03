Mobiles Training: Zug um Zug mehr Muskelkraft

Ob Sie im Bus oder mit der Bahn unterwegs sind – mit diesen sechs Übungen trainieren Sie nebenbei wichtige Muskelgruppen.

Beine anwinkeln

Halten Sie sich an einer Stange fest und gehen Sie so weit in die Hocke, bis Ober- und Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel bilden. Bleiben Sie so lange in dieser Position, wie Sie können.

Rücken drücken

Stellen Sie sich entgegen der Fahrtrichtung mit dem Rücken zur Wand. Gut festhalten! Beim Fahren zurücklehnen, beim Bremsen vorbeugen. Je mehr Haltestellen, desto größer ist der Trainingseffekt.

Schenkel heben

Setzen Sie sich auf einen Platz (wenn Sie einen finden) und heben Sie die Beine etwa 20 Zentimeter in die Höhe. Die Knie dabei zusammenpressen und mit beiden Händen am Sitz festhalten, damit Sie nicht vornüberkippen.

In dieser Stellung verharren, bis die Kraft nachlässt.