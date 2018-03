Trainingsplan zum Download: Workout ohne Hanteln und Studio

Wer sich jetzt auf den Sommer vorbereitet, dem scheint ab sofort die Sonne. Also ran an unser Drei-Monats-Workout ohne Studio und Hanteln

Sobald die Quecksilbersäule steigt, wollen Sie doch sicher auch nur das eine: das Hemd aus und am Strand oder im Freibad die bewundernden Blicke der Badenixen auf sich ziehen. Damit das auch klappt, haben wir für Sie einen Drei-Monats-Trainingsplan entwickelt, der dem Winterspeck den Garaus macht.

In zwölf Wochen zur Strandfigur

Wenn Sie schon jetzt mit dem Workout beginnen, geraten Sie nicht in Trainingsstress, wenn der Sommer plötzlich da ist. Der Clou an diesem Programm: Sie brauchen praktisch keine Ausrüstung. Eine Reisetasche ersetzt die Hantel, Stühle werden zur Fitness-Station.

Wollen Sie jetzt zurück zur Bestform?

Dann kann's gleich los gehen. Laden Sie sich die Trainingspläne "Fit in den Sommer" herunter.

Auf den nächsten Seiten können Sie sich die Folgen des Drei-Stufen-Plans zur Sommerfigur herunterladen: Klappt garantiert, ganz ohne Hanteln und Fitness-Studio!