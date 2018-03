Praktischer Gerstensaft: Wozu Bier wirklich taugt

Egal, ob Sie reich werden wollen, perfekt im Haushalt oder in der Wildnis überleben müssen – mit Bier schaffen Sie es

Sie trinken Bier? Was für eine Verschwendung! In wenigen Stunden landet es in der Toilette. Dabei ist der Gerstensaft ein Helfer in allen Lebenslagen – nicht nur bei Durst. Bier birgt bisher ungeahnte Möglichkeiten.

Reich werden

Bislang mussten Sie für Bier Geld ausgeben. Jetzt kriegen Sie welches zurück: als Trinker und Sammler. Besonders hohe Preise erzielt man mit alten Bierflaschen (leer), fehlbedruckten Dosen und seltenen Bierdeckeln (ohne Flecken). Auch ungewöhnliche Kronkorken zahlen sich aus, wenn sie nicht verbogen sind (Tipp: beim Öffnen eine große Münze auf den Verschluss pressen).

Das Horten alter Bierutensilien ist zu langwierig? Dann lassen Sie Ihren Geldbeutel direkt von den Brauereien füllen: Die meisten sind Aktiengesellschaften. Und wie hoch deren Umsatz, Gewinn und damit Ihre Dividende ausfällt, entscheiden Sie als Aktionär: an der Theke und im Getränkemarkt.

Der dritte Weg, in Zukunft immer flüssig zu sein: Kaufen Sie sich ein Kalb (kriegt man zurzeit ja beim Bauern um die Ecke praktisch umsonst) und geben Sie ihm ordentlich Bier. Und zwar als Flüssigfutter und via Massage. Nach einem Jahr verkaufen Sie es dann nach Japan: Für 100 Gramm des so erzeugten Kobe-Beefs zahlt man dort bis zu 150 Euro.