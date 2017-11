7 Gründe, warum Frauen einen Orgasmus vortäuschen

Viele Frauen sind im Bett nämlich ziemlich überzeugend: 67 Prozent aller Frauen haben schon einmal einen Orgasmus vorgespielt, so das Ergebnis einer US-Studie der University of Kansas . Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Angesichts dieser Zahlen stellen sich manchem Mann folgende Fragen: Warum machen die das? Bin ich nicht gut genug? Weil Sie von Ihrer Partnerin wohl kaum eine ehrliche Antwort bekommen, geben wir sie Ihnen: die 7 häufigsten Gründe, warum Frauen faken und was ihnen das bringt.

Wie oft haben Sie sie schon zum Sex animiert und wie oft hat sie "Nein" gesagt? Selbst wenn Sie nicht mitgezählt haben, Ihre Liebste weiß genau, dass sie Sie nicht oft (genug) ranlässt. Die Gründe für temporäre Unlust sind sehr verschieden, wissen Sie selbst. Und irgendwann, wenn die Herzdame zum 15ten Mal "Bitte nicht" denkt, während Sie an Ihrer Bluse fummeln, spricht sie ein "Ja" aus oder lässt sich still auf ein. Moment mal, ohne Lust wird sie doch nicht feucht, denken Sie? Von wegen! Viele Frauen werden zwar durch manuelle Stimulation nass, haben aber trotzdem kein Verlangen nach Sex. Was sie dann tut? Sie zieht die Nummer durch, kurz bevor Sie kommen (oft auch gleichzeitig) spult sie ihr Feuerwerk-Programm ab.

Unschuldsengel oder Raubkatze? Woher wollen Sie eigentlich so genau wissen, ob Ihre Liebste nur schauspielert? © Mayer George / Shutterstock.com

Fake-Orgasmus-Grund #3: Sie will nicht enttäuschen

Zu gutem Sex gehört auch ein Orgasmus. So denken jedenfalls immer noch die meisten Männer. In Pornos sieht das ja auch genau so aus – es wird gestöhnt, geschrien und sogar abgespritzt (wir sprechen von der weiblichen Ejakulation). Tatsächlich genießen aber zahlreiche Frauen den Sex auch ohne Happy End. Es geht um Körperlichkeit, Nähe und Lust. Es soll Frauen geben, die beim Sex keinen Orgasmus haben, sich aber so intensiv an den guten Sex erinnern, dass sie bei der Selbstbefriedigung daran zurückdenken. Das heißt übrigens nicht, dass sie beim Sex mit Ihnen keine Lust hat oder Sie etwas falsch machen – manchmal will der Vulkan eben einfach nicht ausbrechen. Kennen Sie auch, oder?

Der Vorteil: Sie muss keine Argumente suchen, warum Sex auch ohne Orgasmus beglückend ist.

Der Nachteil: Sie schweigt darüber, dass sie auch ohne Finale Grande Spaß hat (und erspart Ihnen so nicht die unnötige Mühe).

Fake-Orgasmus-Grund #4: Sie möchte Nähe herstellen

Gemeinsam den Höhepunkt zu erreichen, ist magisch. Sie liegen nebeneinander in den verschwitzen Laken, atmen, lächeln, teilen dieses besondere Erlebnis. Der geteilte Orgasmus ist wie ein Versprechen aneinander, die Krönung der gerade hergestellten Nähe. Wenn einer von beiden nicht gekommen ist, fühlt sich das seltsam unvollständig an. Die Frau möchte nur ungern dieses Magie-Häuschen zum Einsturz bringen. Als Frau hat sie es da einfach: wenn Männer mal nicht können, ist das in der Regel mehr als eindeutig und dementsprechend fühlt Mann sich dann auch.

Der Vorteil: Sie sorgt sich um die Harmonie in der Beziehung.

Der Nachteil: Sie hätte die Möglichkeit, Ihnen den Leistungsdruck zu nehmen, indem sie zugibt, selbst nicht zu können – nutzt sie aber nicht.

Fake-Orgasmus-Grund #5: Weil es Spaß macht und sie es kann

In jeder Frau steckt eine kleine Hauptdarstellerin – der sterbende Schwan, die Prinzessin auf der Erbse oder die unerbittliche Königin. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, die Schauspielkünste auszuleben: beim Streit, beim Sex oder unter der Dusche. Den Orgasmus realistisch vorzutäuschen, ist schon große Kunst – und es macht vielen Frauen verdammt viel Spaß, das Repertoire auszuschöpfen. Denken Sie an Filmszenen wie im Klassiker "Harry und Sally". Es soll sogar Frauen geben, die den Höhepunkt so gut mimen, dass sie selbst kaum noch unterscheiden können, ob das jetzt echt oder geschummelt war.

Der Vorteil: Beide haben ihren Spaß.

Der Nachteil: Kein Applaus für die Schauspielkunst.

Fake-Orgasmus-Grund #6: Weil sie Single ist

Laut einer US-Studie der Emory University in Atlanta kommen Frauen bei Casual Sex nur halb so oft zum Orgasmus, wie beim Sex in einer Beziehung. Grund: einem Fremden sagen Frauen nicht auf Anhieb, was ihnen gefällt. Beim One-Night-Stand geht es ihnen mehr um das nachhaltige Abenteuer als um den schnellen Orgasmus.

Der Vorteil: Keine Erklärungsnot.

Der Nachteil: Schade.

Fake-Orgasmus-Grund #7: Sie steigert ihre eigene Lust

Man kann es verstehen oder auch nicht: Einige Frauen kommen durch den gefakten Orgasmus erst so richtig in Fahrt. Glauben Sie wirklich, dass jeder zweite Orgasmus auch tatsächlich der zweite ist?

Der Vorteil: Sie nimmt beiden Partnern den Leistungsdruck und drückt den "Alle Leinen los"-Knopf.

Der Nachteil: Bei manchem Mann ist der Ofen aus, wenn sie dann wirklich will.

