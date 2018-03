Flexibler werden: Yogaübungen für Männer

Yoga für Männer: Bhadrasana

Effekt: Macht die Hüfte flexibel und soll bei Prostatabeschwerden helfen

Setzen Sie sich mit geradem Rücken hin. Winkeln Sie beide Beine an und führen Sie die Fußsohlen zusammen. Versuchen Sie Ihre Füße so weit wie möglich an den Körper heranzuziehen.

Anschließend üben Sie leichten Druck mit den Händen auf die Knie aus und versuchen mit ganz sanften, federnden Bewegungen die Knie so weit wie möglich zum Boden zu drücken.

Halten Sie die Position jeweils 30 bis 40 Sekunden und atmen Sie normal.