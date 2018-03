Urlaub beim Zahnarzt: Behandlung im Ausland

Wem die Behandlungskosten in Deutschland zu teuer sind, hat die Möglichkeit, ins Ausland auszuweichen

Ärzte in Grenzländern wie Polen und Tschechien, aber auch auch in Urlaubsländern wie Spanien bieten in vielen Fällen den gleichen Service, stellen aber deutlich niedrigere Rechnungen. Dies ist der große Vorteil der Auslandoption. Der Nachteil: Gerät ein Patient an einen Pfuscher, kann er Ihn nur mit Mühe oder gar nicht auf Schadensersatz verklagen.

Die Kosten

Teuer wird es in Deutschland, wenn es um Implantate geht. Kostet ein Implantat für einen Zahn 2000 Euro, zahlt die gesetzliche Krankenkasse lediglich den Regelsatz für Zahnersatz dazu, 278 Euro. Den Rest, etwa 1700 Euro, zahlt der Patient. Je billiger also die Ausgangsrechnung, desto billiger wird also die Endrechnung.

In Polen beispielsweise kann ein Patient in einer angesehenen Klinik bis zu 30 Prozent sparen, in Ungarn, Tschechien und Spanien bis zu 50 Prozent. Handelt es sich dann beispielsweise um eine größere Behandlung (mehre Implantete), könnte man eine Zahnbehandlung locker mit einem Urlaub kombinieren und zusätzlich noch Geld sparen.