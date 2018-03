Zahnspangen für Erwachsene: Zahnfehlstellungen korrigieren

Bodo Hoffmeister, Direktor der Klinik für Kieferchirurgie und plastische Gesichtschirurgie der Charité Berlin hält dies für Unsinn. „Stress ist nicht für alles die Ursache. Größeren Einfluss haben die Zungen- und Lippenmuskulatur. Hat man beispielsweise eine lange Zunge, können die Vorderzähne zu stark nach vorne gedrückt werden“, so Hoffmeister. Genauso führen Schlägereien oder Unfälle indirekt zu schiefen Zähnen. Fällt einer aus, kippen oft die Nachbarzähne in die Zahnlücke.

Krumme Zähne sind nicht nur unattraktiv, sondern auch schwer zu pflegen. In vielen Fällen kommt die Zahnbürste nicht dahin, wo sie hin sollte. Die Folge: Karies und Zahnfleischentzündung. Muskelkater und Verspannung im Gesicht? Auch hier können die Zähne die Übeltäter sein, denn Zahn- und Kieferprobleme führen zu falscher Belastung der Gesichts- und Kaumuskulatur. Durch die unnatürliche Kaubewegung entstehen Schäden im Kiefergelenk. Diese führen wiederum zu Ohrgeräuschen oder Schmerzen in der Halswirbelsäule.

Der Schrecken aller Teenager: der Palatinalbogen © iStockphoto

Klammertypen: Die Behandlung

Je nach Fehlstellung bietet sich ein Klammertyp an – von der fest sitzenden bis zur herausnehmbaren Spange

Noch einmal die gute Nachricht: Grundsätzlich lassen sich Fehlstellungen in jedem Alter korrigieren: Die schlechte: Das funktioniert nur mit gesunden Zähnen und intaktem Zahnfleisch. Mit Karies und Zahnfleischentzündung im Mund geht's leider nicht. Sitzen die Zähne schief, muss die alt bekannte Zahnspange her. Dabei gibt es drei Typen, die sowohl bei Jugendlichen als auch Erwachsenen verwendet werden.

Festsitzende Zahnspangen: Bei besonders schiefen Zähnen empfiehlt der Kieferorthopäde meist feste Zahnspangen. Sie bestehen aus so genannten Brackets – kleine Plättchen, die auf die Zähne geklebt werden – und Drähten, die diese miteinander verbinden. Druckfedern ziehen die Zähne über die Drähte zueinander hin oder voneinander weg. Am Anfang tun die Zähne vor allem beim Essen weh, der Schmerz nimmt jedoch schnell ab. Wer es unauffälliger mag, kann sich für Brackets aus Keramik oder zahnfarbenem Kunststoff entscheiden. Bestimmte Brackets lassen sich sogar auf der Innenseite der Zähne befestigen (so genannte Lingualbrackets).

Palatinalbogen/Headgear: Headgears oder Palatinalbögen sind Außenspangen, die sehr auffällig und daher nicht beliebt sind. Hat man jedoch einen Kreuz- oder Überbiss, reicht eine normale Klammer nicht. Das Gebiss muss zusätzlich stabilisiert werden. Headgears bestehen aus einem Metallbogen im Mund und einem, der von den Backenzähnen um den Kopf zum Nacken führt. Man sollte die Klammer 14 bis 16 Stunden pro Tag tragen, über Nacht und ein paar Stunden am Tag reicht meist. Der Vorteil: man muss mit der Klammer nicht zur Arbeit gehen.

Herausnehmbare Zahnspangen: Herausnehmbare Spangen sind Drahtbügel, die sich um die Zähne legen und sie gerade biegen. Im Gegensatz zu den festen werden sie nicht an den Zähnen angeklebt. Herausnehmbare Zähne machen leicht schiefe Zähne gerade. Bei Erwachsenen muss jedoch meist die Stellung der Zahnwurzel verändert oder Zähne sollen in Zahnlücken geschoben werden. In diesem Fall bekommt man zuerst eine feste Zahnspange und später eine lockere, die mit der Zeit immer weniger getragen werden muss.



Seit kurzer Zeit gibt es zu den genannten Spangen eine Alternative. Wer nur relativ leichte Fehlstellungen aufweist und keine sichtbare Zahnklammer tragen will, dürfte vielleicht am Invisalign-Konzept (invisible = unsichtbar und align = ausrichten) Gefallen finden. Die Technik stammt aus den USA und zieht per unsichtbarer Kunststofffolie die schiefen Zähne in die gewünschte Position. Bei extremen Fehlstellungen geht das allerdings nicht – da müssen zunächst Spange und Co. ran, den Rest kann wieder die Invisalign-Schiene übernehmen.