Karriere-Regeln: Zehn Gebote im Job

Diese Tipps helfen Ihnen in jedem Beruf weiter – vielleicht sogar bei der Karriere

1. Sie sollen nicht schlampen: "Aufgeräumte Arbeitsplätze erleichtern effektives Arbeiten. Ein voll beladener Schreibtisch sollte wenigstens gut organisiert sein", so Gitte Härter, Job-Coach aus München.

2. Sie sollen sich kennen: "Wer sich realistisch einschätzt, der gewinnt an Überzeugungskraft und Kompetenz", erklärt die Expertin. Stehen Sie zu Fehlern und geben Sie Grenzen zu.

3. Sie sollen aktiv sein: Informieren Sie Ihre Vorgesetzten ungefragt über den Stand der Dinge. Bei Verzögerungen sofort Bescheid geben.

4. Sie sollen zuverlässig sein: Termine stets einhalten! Erledigen Sie Ihre Aufgaben nie auf den letzten Drücker. "Interne und externe Zeitabsprachen sind gleichermaßen wichtig", erklärt Härter.

5. Sie sollen nicht schweigen: Etwas verärgert Sie? Dann suchen Sie das persönliche Gespräch. Seien Sie freundlich und konstruktiv. Trainieren Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten – zum Beispiel bei einem Rhetorikkurs.

6. Sie sollen hilfsbereit sein: Unterstützen sie andere mit Informationen, arbeiten Sie die neuen Kollegen aktiv mit ein. Auch wichtig: vor Ihrem Urlaub die Mitarbeiter über den Stand der laufenden Vorgänge in Kenntnis setzen.

7. Sie sollen Fragen stellen: Haken Sie nach, was sich Kollegen oder Kunden konkret vorstellen. Härter: "Ideen anderer nicht sofort abschmettern, sondern konstruktiv hinterfragen."

8. Sie sollen nicht lästern: Geschwätz ist schädlich fürs Image und untergräbt Ihre Vertrauenswürdigkeit. Suchen Sie das dritte Gespräch.

9. Sie sollen objektiv sein: Nie gedankenlos die Meinung anderer übernehmen. Machen Sie sich ein eigenes Bild von Personen oder Inhalten.

10. Sie sollen genau sein: Wenn Sie eine Aufgabe bekommen, dann fragen sie nach, was zu tun ist. Gold wert: in eigenen Worten wiederholen, was Sie verstanden haben. Der Job-Coach: "Das beseitigt Missverständnisse und ist ein Zeichen von Sorgfalt."