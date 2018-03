Höhepunkt der Extraklasse: Zeit für den Orgasmus de Luxe

So geht der Abend weiter: Zur Begrüßung gibt es ein Kompliment von Ihnen: „Du siehst unglaublich verführerisch aus.“ Don Tappas zaubert eine riesige Portion Chili con Carne auf den Tisch, zum Dessert werden Erdbeeren mit grünem Pfeffer gereicht. Danach schlendern Sie gemeinsam nach Hause und ziehen sich aufs Sofa zurück. Als die Kuschelei dort immer intensiver wird, gehen Sie ins Schlafzimmer. Dort verwöhnen Sie die Liebste mit Küssen und Ihrer Zungenfertigkeit, bis sie seufzend kommt.

Die Formel lautet: Z x KK x T = SO Zeit (Z) mal Körperkenntnis (KK) mal Technik (T) gleich Standard-Orgasmus (SO)

Auch der Standart-Orgasmus will gelernt sein

Was Sie alles richtig gemacht haben

Neue Höhepunkte: Der Profi-Orgasmus (PO)

Die Formel lautet: Z x KK x T x O = PO Zeit mal Körperkenntnis mal Technik mal Ort (O) gleich Profi-Orgasmus (PO). Merke: Ein neuer Ort wirkt wie eine kleine Liebesreise

Das Szenario: Elf Uhr, der Bote mit den Blumen ist unterwegs. Lieferadresse: das Büro Ihrer Liebsten. Auf dem Kärtchen stehen nur die Uhrzeit (13.30 Uhr) sowie die Adresse des Japaners. Kurz vor dem Treffen rufen Sie in der Firma an und informieren einen Kollegen über die extralange Pause Ihrer Partnerin.

So geht der Tag weiter: Sie bestellen grünen Tee und ein Bento, bestehend aus Miso-Suppe mit Tofu und einer exquisiten Sushi-Auswahl. Während des Essens berühren Sie immer wieder die Hände Ihrer Freundin. Dann schieben Sie ihr heimlich einen Schlüssel zu und legen verschwörerisch Ihren Zeigefinger auf Ihre Lippen.

Auf dem Weg ins Hotel küssen Sie sie immer wieder leidenschaftlich und berühren mit der Zungenspitze zärtlich das Lippenbändchen und die vordere Gaumenpartie.

Im Hotel liebkosen Sie jeden Zentimeter Ihrer Liebsten. Vorsichtig legen Sie Ihre Hand auf ihre Vulva. Nur auf den Mittelfinger üben Sie leichten Druck aus und streicheln an der Klitoris entlang. Warum Sie so unendlich vorsichtig mit dem Lustknöpfchen umgehen? Weil es doppelt so empfindlich ist wie Ihre Eichel.

Wenn sie dann „Dring endlich ein!“ sagt, dann tun Sie es. Mit Ihrer ausgefeilten Stoßtechnik entlocken Sie ihr kleine Seufzer, denn Sie kennen nicht nur unterschiedliche Stoßtiefen, sondern auch den Elvis-Hüftschwung, der sonst eher vernachlässigte Areale reizt.