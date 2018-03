Frisuren: Genetischer Out-of-bed-Look

Sie finden Ihre Haare schrecklich? Schieben Sie es nicht auf den Friseur – ihre Eltern sind schuld dran

Jeden Morgen schimpfen Sie vor dem Spiegel über Wirbel an der falschen Stelle oder störrische Locken? Schieben Sie das nicht auf Ihren Friseur. Forscher haben herausgefunden, dass ein bestimmtes Gen an so einem unbeabsichtigten Out-of-bed-Look schuld ist.

Jeremy Nathans vom Howard Hughes Medical Institute in den USA hat bei Mäusen ein Gen gefunden, dass die Form und das Wachstum der Haare bestimmt. „Dieses ‚Kräusel-Gen Nummer 6’ ist beim Menschen praktisch identisch. Deshalb kann man vermuten, dass es bei uns ebenfalls für die Form der Haarpracht verantwortlich ist“, so Nathans.