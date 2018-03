Bergtour durch die USA: Zu Fuß durch die Rocky Mountains

Als ich am Morgen endgültig wach werde, sind die Riegel steif gefroren. Schneetreiben vereist den Start. Während ich einen der braunen Energieblöcke weich lutsche, laufen wir durch eine feuchtkalte Wattewand in knapp 3600 Meter Höhe, tapsen durch Schnee am Two Elk Pass. Einige Läufer tragen selbst gebastelte Gamaschen aus Mülltüten und Klebeband, damit kein Schneematsch von oben in die Schuhe sickert.