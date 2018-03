Augen: Lesen macht kurzsichtig

Die Mediziner behaupten dagegen, dass Lesen und Fernsehen in jungen Jahren Kurzsichtigkeit fördern würde. Sie führen auch das Beispiel von streng gläubigen Jungen in Israel an: Die, die dort religiöse Texte studieren, sind zu 80 Prozent kurzsichtig. Unter den Jungs auf staatlichen Schulen, in denen erheblich weniger gelesen wird, liegt die Rate dagegen nur bei 30 Prozent.

Die Zahl der Brillenträger werde sich in den Industriestaaten immer schneller erhöhen, so Morgan: "In dem Maße, in dem Kinder mehr Zeit drinnen, am Computer oder vor dem Fernseher, verbringen, wird die Kurzsichtigkeit weiter um sich greifen."