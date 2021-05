Erfahrungsbericht: Indoor-Fahrrad So schneidet das Peloton Bike Plus im Test ab

Lohnt sich die Investition in das Peloton Bike Plus als Gym-Ersatz tatsächlich? Und welche Alternativen gibt es? Wir haben das Indoor-Fahrrad abgecheckt

Ob Kraft oder Kardio, Bootcamp oder Yoga: Mit einer Auswahl aus Tausenden Kursen in der Mediathek oder auch live erinnert es fast schon ans Gym. Das Peloton Bike ist nicht bloß ein einfacher Heimtrainer, sondern eher wie ein kleines Fitnessstudio für zu Hause. Und es gibt inzwischen einen Nachfolger, der das Training noch flexibler machen soll: das Peloton Bike Plus.

Das haben wir getestet und klären, ob es ein Indoor-Fahrrad ist, das sich wirklich auszahlt oder doch nur eine sehr kostspielige Kleiderablage. Doch nun erfährst du erst mal ein paar Basics rund um Peloton und die beiden Bikes. Und vorab ein Tipp an alle, die für deutlich weniger Geld zu Hause starke Muskeln aufbauen möchten: Hol dir unsere unschlagbare Trainings- und Ernährungsplan-Kombi.

Wie unterscheiden sich Peloton Bike Plus und Peloton Bike?

Das Peloton Bike und das Bike Plus unterscheiden sich nicht nur beim Preis. Beim Bike Plus kannst du den Bildschirm ganz leicht drehen (360 Grad) und kippen. Somit eignet sich dieser Screen besser für Ganzkörper-Workouts auf der Matte, egal wo du sie im Raum platzierst. Und: Dadurch ist es auch einfacher, Bike-Rides mit anderen Kursen zu kombinieren – zum Beispiel aus dem Bereich Bootcamp. Denn bei diesen Einheiten wechselst du zwischen Bike und Fitness-Matte.

Peloton Durch den drehbaren Bildschirm des Bike Plus lässt es sich räumlich ganz flexibel trainieren

Beim Bike Plus lässt sich der Tritt-Widerstand automatisch an die Vorgaben das Coaches anpassen. Dafür tippst du auf das Schloss-Symbol am Touchscreen. Alternativ ist der Widerstand auch manuell verstellbar, wie es beim herkömmlichen Peloton Bike der Fall ist.

Die Maße der Bikes sind gleich: Beide sind 1,49 m lang, 1,49 m hoch, 58 cm breit und benötigen eine Stellfläche von 1,20 m x 60 cm. Mit 63 Kilogramm wiegt das Bike Plus 2 Kilogramm mehr als das Peloton Bike. Zudem ist der Bildschirm etwas größer. In den technischen Daten gibt es kleine Upgrades vom neueren im Vergleich zum älteren Modell. Hier kannst du sie im Detail ansehen.

Wie viel kostet ein Peloton Bike?

Nicht gerade wenig. Das Peloton Bike ist aktuell ab einem Preis von 2.145 Euro erhältlich, das neuere Bike Plus ab 2.690 Euro. Finanzierung ist auch eine Option: beim herkömmlichen Bike ab monatlich 55 Euro und bei der Plus-Variante ab monatlich 69 Euro – jeweils für eine Dauer von 39 Monaten (3 Jahre und 3 Monate). Dabei inbegriffen sind Bike und Bildschirm.

Falls du ein Set mit weiterer Ausstattung wie zum Beispiel Schuhen, Hanteln, Matte oder Yoga-Tools kaufen möchtest, liegen die Kosten entsprechend höher. Nicht zu vergessen: Obendrauf kommt noch die Peloton-Mitgliedschaft, die momentan bei einem monatlichen Preis von 39 Euro liegt. Damit können mehrere Personen eines Haushalts zeitgleich über ihre jeweiligen Peloton-Bike-Profile oder via App trainieren.

So viel kostet die Peloton App

Neue Mitglieder können die Peloton App in den ersten 30 Tagen kostenlos nutzen. Falls du nicht kündigst, geht das Ganze in ein Abo über, die sogenannte Peloton-Digital-Mitgliedschaft, für die 12,99 Euro pro Monat anfallen. Via App kannst du mit dem Smartphone, Tablet, Fernseher oder Browser auf die gesamte Kurs-Mediathek zugreifen und online trainieren.

Um die App zu verwenden, brauchst du kein Peloton Bike oder Bike Plus. Und bei der Peloton-Mitgliedschaft für 39 Euro ist die App-Nutzung mit inbegriffen. Sowohl die digitale als auch die herkömmliche Mitgliedschaft kannst du jederzeit kündigen oder pausieren.

Lässt sich Peloton ohne Abo nutzen?

Nein, es gibt keine Möglichkeit, die Bikes ohne Abo zu nutzen. Allerdings kannst du bei einer Mitgliedschaft innerhalb der Testphase von 30 Tagen kostenlos mit dem Bike trainieren.

Diese Kurse bietet Peloton an

In der Mediathek findest du mehrere Tausend Kurse aus den Bereichen Kraft, Radfahren, Kardio, Bootcamp, Stretching, Yoga, Meditation, Laufen und Walking. Außerdem kannst du dein Workout nach Dauer (zwischen 5 und 90 Minuten) auswählen, nach Musikrichtung (Music-Rides) oder nach Trainingslevel (beispielsweise Beginner, Advanced Beginner für Einsteiger).

Du möchtest einfach nach Lust und Laune strampeln und dabei am besten noch ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen lassen? Dann wähle einen Scenic Ride mit Strecken aus aller Welt. Es gibt englisch- und deutschsprachige Kurse und wer mag, kann auch Untertitel anzeigen lassen.

Peloton In der Mediathek gibt es Tausende Kurse zur Auswahl

Woher kommt Peloton?

In New York City, wo Peloton 2012 gegründet wurde, liegt auch der Hauptsitz des Unternehmens. Kurse für die europäischen Zeitzonen werden aus den Studios dort und in London gestreamt. Und es gibt mehr als 100 Showrooms der Marke in den USA, Kanada, Großbritannien sowie in Deutschland.

Erfahrungsbericht: Das Peloton Bike Plus im Test

Mit einer Beyoncé-Meditation beginne ich den Tag. Statt Mittagstief steigt meine Stimmung in der Mittagspause dank dem "90's Ride", der aus einer Kooperation zwischen Peloton und adidas erwachsen ist. Abends fällt es mir schwer, mich für einen der vielen Panorama-Rides zu entscheiden. Sie führen zum Beispiel durch nordamerikanische Nationalparks, die idyllischen Landschaften Neuseelands oder den kleinen Inselstaat Taiwan. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was das Peloton Bike Plus zu bieten hat.

Corona-konforme, schnelle und unkomplizierte Anlieferung

Der Liefertermin ist fix per E-Mail festgelegt, das Bike Plus trifft nach wenigen Tagen pünktlich ein. Und das 2-Personen-Lieferteam bringt es Corona-konform in mein Wohnzimmer. Sie bauen das Indoor Bike auf und erklären mir alles, was ich zu Beginn wissen muss – unter anderem wie ich das Bike korrekt auf meinen Körper einstelle (beispielsweise Sitzhöhe und Ausrichtung des Bildschirms).

Test-Paket: Das ist drin

Um den Boden nicht zu strapazieren, steht das Bike auf einer Matte. Auch enthalten sind eine Übungsmatte für Krafttraining, Yoga und die Bootcamp-Kurse, die zwischen Kraft und Ausdauer wechseln, 3 Kurzhantel-Paare in verschiedenen Gewichtsstufen, 2 Yoga-Blöcke, 1 Yoga-Gurt und das nötige Werkzeug.

Der Zubehör wirkt hochwertig und erfüllt seinen Zweck, ich bin zufrieden. Nur bei den Yoga-Tools bevorzuge ich meine beiden Blöcke von Lotuscrafts, da sie nicht so staubanfällig, viel kompakter und einfacher zu greifen sind und zudem sogar etwas günstiger. Und außerdem nutze ich nach wie vor den Baumwoll-Gurt der gleichen Marke, da er griffiger ist und sich für mich angenehmer anfühlt als das Nylon-Exemplar von Peloton.

Trainingsvorbereitungen

Um das Bike zu nutzen, benötigst du eine funktionierende Internetverbindung. Schade, wieder nix für die Waldhütte. Eine Apple Watch kann zwar gekoppelt werden, habe ich aber leider nicht. Doch die Bluetooth-Kopfhörer verbinde ich dafür regelmäßig. Wer mit Kabeln unterwegs ist, kann auch den Kopfhöreranschluss direkt unterhalb des Lenkers nutzen. Alternativ haben die Lautsprecher am Bildschirm auch einen super Sound.

Nun aber endlich: Schuhe an und rauf auf den Sattel! Dann bewege ich meine Fußspitze an der Pedale nach vorne unten bis es klickt. Sobald ich wieder raus möchte, drehe ich die Ferse nach außen und bin befreit. Das Klick-System zwischen Schuhen (mit 3-Schrauben-Lochung für LOOK Delta-Cleats) und Bike ist ziemlich simpel, wenn man es einmal raushat. Das Bike-Abo hält dafür übrigens ein kurzes Erklär-Video bereit. Dort siehst du, wie du dich richtig einklickst und weitere Clips zeigen die korrekte Haltung fürs Training.

Immer wieder Haltungscheck, dann langsam steigern

Kondition, wo bist du? Beim Intervall erschöpfen mich die Sprints zu Beginn deutlich mehr als die kraftintensiveren Bergetappen. Deswegen entscheide ich mich zwischendurch für einen 20-minütigen Beginner Ride. Dieser beinhaltet ein Warm-up, verschiedene Intervalle und zum Schluss ein Cool-down. Coach Cliff Dwanger geht in der Einheit vor allem auf Haltung und Technik ein. Entsprechend niedrig ist in diesem Fall natürlich der Schwierigkeitsgrad. Der Trainer erklärt die wichtigsten Punkte von der Bildschirmanzeige: Der Widerstand gibt an, wie schwer ich trete und lässt sich am roten Rad oder (beim Bike Plus) via Auto-Follow anpassen. Die Trittfrequenz zeigt, wie schnell ich trete und beides zusammen ergibt meine Leistung.

Dwanger geht genau auf die Haltung ein, die auf dem Bike einzunehmen ist: Brustkorb raus, Schultern weg von den Ohren, Rücken gerade. Die Hände befinden sich locker an den unteren Außenkanten des Lenkers. Und dadurch entsteht eine leichte Beugung in den Ellenbogen. Die Knie zeigen nach vorne und sind parallel zueinander. Leichte Core-Spannung, Po weit hinten im Sattel. Arme und Hände bleiben locker, denn die Kraft kommt aus den Beinen. Und auf denen liegt hier der Fokus.

Zwischendurch gibt es immer wieder Form-Checks: zum Beispiel aufrecht sitzen, Po hinten im Sattel, Knie parallel. Aber auch: Wie fühlt sich das gerade für mich an? Die Trainierenden sollen alles so einstellen, wie es für sie selbst im Moment am besten ist – zum Beispiel den Widerstand. Beim Cool-down wird die Muskulatur dann noch gelockert und gestreckt.

Peloton Beginner Rides und die darauf aufbauenden Advanced Beginner Rides machen es Einsteigern besonders leicht, ein Gefühl für das Bike-Training zu bekommen und sich von Einheit zu Einheit zu steigern.

In den Live-Rides, die später in der Mediathek verfügbar sind, gratulieren die Coaches immer wieder User:innen zu ihren Jubiläen – wie etwa dem 400. Ride in Folge. Sicher für manche eine zusätzliche Motivation. Genauso wie die jeweilige Kurs-Bestenliste, bei der ich anfangs noch ziemlich weit hinten lande.

Welchen Trainingseffekt hat das Bike Plus?

Schnell merke ich: Die Rides fordern nicht nur meine Beine. Dank der Aufrichtung trainiere ich auch meine Bauchmuskulatur und das spüre ich schon direkt am Tag nach der ersten Einheit: Guten Morgen, Muskelkater.

Auch bemerkenswert: Anfangs ärgere ich mich, meine ausgepolsterte Fahrradhose nicht zur Hand zu haben. Doch nach nur 2 bis 3 Einheiten legt sich der leichte Schmerz in den Sitzbeinhöckern und mein Po hat sich schon an den Sattel gewöhnt.

Am Montag in meiner dritten Testwoche baue ich während der Mittagspause einen 15-minütigen Low Impact Ride ein. Den habe ich definitiv unterschätzt: Meine Waden brennen. Könnte auch daran liegen, dass ich noch Muskelkater von der Yogalehrerausbildung am Wochenende habe. Übrigens: Was wirklich gegen Muskelkater hilft, liest du hier. Schon ab der vierten Woche mit dem Bike Plus läuft alles recht einfach und ich kann mich weiter steigern.

Kraft-, Kardio- und Entspannungskurse

Von Tabata bis Recovery: Ich wechsle vor allem zwischen Bike- und Kraft-Kursen, Panorama Rides und switche nach Belieben. So fülle ich ein 25-Minuten-Zeitfenster am Morgen wie folgt: 5 Minuten Warm-up Ride, 10 Minuten Arms Toning und 10 Minuten Beyoncé-Meditation zum Abschluss. Kurz zum Hintergrund: In Kooperation mit der US-Sängerin hat Peloton verschiedene Kurse entwickelt.

Wobei ich in diesem Fall ehrlich gesagt einfach in die Meditation finde. Denn nach kurzer geleiteter Meditation ist die "Stille" mit einem Instrumental von Beyoncés Song "Halo" unterlegt. Daher klar: Mir kommen direkt die Lyrics in den Kopf – und ich habe für die kommenden Stunden einen Ohrwurm. Wenigstens konnte ich einigermaßen still sitzen bleiben, musste aber zumindest ein bisschen im Takt mitwippen.

Bei einer weiteren 10-Minuten-Meditation redet die Anleiterin für meinen Geschmack vorher etwas lange (3 Minuten) und ich kann nicht vorspulen. 1 Minute und 10 Sekunden vor Ende des Videos ist die Meditation auch schon vorbei. Insgesamt macht das nicht mal 6 Minuten. Das praktiziere ich dann lieber doch lieber unabhängig vom Bike Plus.

Peloton Die Einheiten bei meiner Lieblingstrainerin Irène Scholz sorgen stets für viel Schweiß und Spaß

In der Mittagspause trainiere ich auch: Zum Beispiel mache ich ein 5-Minuten-Warm-up, dann für 10 Minuten ein Brust- und Rücken-Workout. Kürzere Sequenzen lassen sich echt gut zwischendurch einbauen. Doch nicht vergessen: Schlaf, Ernährung und Erholung sind ausschlaggebend für unsere Fitness. So sind Pausen für langfristig mehr Leistung super wichtig. Hier verraten wir, wie du richtig regenerierst.

Wer mal eine lockerere Einheit braucht, kann beispielsweise einen Recovery Ride machen. Wie ich an einem Samstag mit Muskelkater in Rücken und Beinen, an dem ich definitiv runterschrauben musste. Mit Gute-Laune-Musik wie "Alive Again" von Coldplay geht alles ganz entspannt.

Die Video-Chat-Funktion im Training

Mit Menschen, die auch ein Peloton-Bike haben, kannst du die Video-Chat-Funktion beim Trainieren nutzen. Die 39-Euro-Bike-Mitgliedschaft ist Voraussetzung. Da ich nur eine Freundin habe, die die 12-Euro-Digital-Mitgliedschaft nutzt, konnten wir uns also nicht übers Bike verbinden. Doch wir wussten uns zu helfen und haben einfach beide den gleichen Bodyweight-Kurs eingeschaltet und via Videotelefonie am Smartphone gemeinsam trainiert. Da war der Spaß-Faktor enorm groß.

Lohnt es sich, das Peloton Bike Plus zu kaufen?

Die Anschaffungs- und laufenden Kosten sind ziemlich hoch. Bei den fast 2.700 Euro Anschaffungskosten liegt für mich die größte Kaufhürde des Indoor-Fahrrads. Wer es sich leisten kann und möchte, ist mit dem Bike Plus und Zubehör für jegliches Heimtraining echt gut ausgestattet. Zumindest gibt es auch Finanzierungsmöglichkeiten. Auch ein Aspekt: Eine solche Investition ist natürlich auch eine Motivation, beim Training dranzubleiben.

Mich persönlich hat gestört, dass ich an Arbeitstagen vom einen am anderen Bildschirm lande. Beim Sport war und ist es mir wichtig, auch rauszukommen. Denn nur so kann ich voll abschalten. Daher könnte ich mir nicht vorstellen, ausschließlich mit dem Indoor Bike zu trainieren. Wenn es dir ähnlich geht, ist das vielleicht was für dich: Unser Bodyweight-Trainingsplan macht dich rundum fit – ohne Geräte.

Beim Angebot von Peloton – unter den mehreren Tausend Kursen – ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Egal, was genau du aktuell trainieren möchtest und egal, wie intensiv. Das Peloton Bike Plus ist sehr vielseitig und es macht echt Spaß, damit zu trainieren.

Alle, die sich mit etwas weniger Flexibilität im Training zufriedengeben, werden bestimmt auch mit dem günstigeren Peloton Bike glücklich oder mit einer Finanzierung. Dabei bitte unbedingt den monatlich anfallenden Mitgliedsbeitrag beachten. Die Peloton-App lässt sich auch mit dem Schwinn IC8 nutzen (siehe unten) – oder ganz ohne Fahrrad.

Um noch die Frage zu klären, ob das Bike Plus in meinem Fall zur Kleiderablage geworden ist: Ja, ist es – aber nur für meine Sportklamotten, die ich dann zum Trainieren getragen habe.

Welche alternativen Indoor-Bikes gibt es?

Hier ist eine Auswahl an Fitness-Fahrrädern, die du zum Teil auch mit der Peloton-App nutzen kannst:

Schwinn IC8 ist ein günstigeres Indoor-Bike, das unter anderem auch mit der Peloton App kompatibel ist und ebenfalls einen hochwertigen Eindruck macht.

ist ein günstigeres Indoor-Bike, das unter anderem auch mit der Peloton App kompatibel ist und ebenfalls einen hochwertigen Eindruck macht. Beim Sportstech Indoor Speedbike SX600 strampelst du mit deinen normalen Sportschuhen in Haltekörbchen. Dank Handpulssensoren ist hier keine Apple Watch nötig zur Pulsmessung. Es ist zwar nicht mit der Peloton-App, doch dafür mit der Kinomap-App kompatibel (7 Tage kostenlos testbar, dann 9,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro im Jahr).

strampelst du mit deinen normalen Sportschuhen in Haltekörbchen. Dank Handpulssensoren ist hier keine Apple Watch nötig zur Pulsmessung. Es ist zwar nicht mit der Peloton-App, doch dafür mit der Kinomap-App kompatibel (7 Tage kostenlos testbar, dann 9,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro im Jahr). Ancheer Heimtrainer: Mit knapp 330 Euro Kaufpreis die günstigste unter unseren Alternativen und mit knapp 40 Kilogramm Gewicht zugleich die leichteste.

Abwechslungsreiches Training, vielseitiges Kursangebot, hochwertiges Gerät: Beim Heimtraining lässt das Peloton Bike Plus wenig zu wünschen offen. Doch es hat seinen Preis. Nun entscheidest du: Testest du es selbst, holst du dir stattdessen das Peloton Bike, nur die App, eine günstigere Alternative – oder nutzt du einfach einen unserer starken Trainingspläne für zu Hause?

