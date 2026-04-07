HUAWEI WATCH GT Runner 2 – dein Personal Trainer am Handgelenk

Wenn es einen Wert gibt, der aktuell im Performance- und Longevity-Bereich besonders viel Aufmerksamkeit bekommt, dann ist es die Herzratenvariabilität (HRV).

Die HRV beschreibt die zeitlichen Unterschiede zwischen zwei Herzschlägen. Klingt technisch, ist aber extrem aussagekräftig.

Ein hoher HRV-Wert bedeutet in der Regel:

dein Nervensystem ist entspannt

dein Körper ist gut erholt

du bist bereit für Belastung

Sinkt die HRV über mehrere Tage, kann das ein Zeichen sein für:

zu viel Trainingsstress

zu wenig Schlaf

mentale Belastung

eine beginnende Krankheit

Wichtig: Entscheidend ist nicht der einzelne Wert, sondern die Entwicklung über Zeit. Da die Herzratenvariabilität zudem sehr individuell ist, übernimmt die HUAWEI WATCH GT Runner 2 die Interpretation deines Herzschlages. So kannst du genau wie viele Profisportler die HRV als zentralen Marker nutzen, um Training und Regeneration optimal zu steuern.

Neben der HRV ermittelt der ultrapräzise optische Herzfrequenzsensor der HUAWEI WATCH GT Runner 2 natürlich auch die Ruheherzfrequenz. Je trainierter dein Herz ist, desto effizienter arbeitet es. Das bedeutet: Mit jedem Schlag kann mehr Blut durch den Körper gepumpt werden. Dadurch muss das Herz im Ruhezustand weniger oft schlagen.

Ein sinkender Ruhepuls kann also ein Zeichen für steigende Fitness sein. Steigt er hingegen plötzlich an, kann das auf Stress, Überlastung oder eine beginnende Erkältung hinweisen. Gerade in Kombination mit HRV ergibt sich daraus ein sehr klares Bild über deinen aktuellen körperlichen Zustand.

Und dank einer EKG-Funktion kann die Uhr sogar dabei helfen, Herzrhythmusstörungen frühzeitig zu erkennen.