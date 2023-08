"Run your way" – das ist der Appell von New Balance an alle Laufbegeisterten. Beim Laufen gibt es nicht den einen richtigen Weg und es gibt kein Muss: Wenn du läufst, bist du Läufer*in. Und jede*r Läufer*in ist so individuell wie sein oder ihr nächster Lauf. Feiere deine Freiheit beim Laufen und entdecke die faszinierend vielfältige Welt des Sports. Denk dran: The only right way to run, is your way.