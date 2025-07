ROSE Reveal 04 105 Di2 im Angebot: Rennrad jetzt 400 € günstiger.

Der reduzierte Preis ist nicht nur ein netter Bonus – er macht dieses Bike zu einem echten Deal. Bei einem Carbon-Rennrad dieser Qualität sind Rabatte selten. Umso mehr lohnt es sich, jetzt zuzuschlagen. Gerade für sportlich orientierte Männer, die regelmäßig aufs Rad steigen oder in den Rennradsport einsteigen wollen, ist das Reveal ein echter Gamechanger. Es kombiniert Agilität mit Komfort und ist so gebaut, dass du auch auf langen Distanzen in der optimalen Sitzposition bleibst – ohne Rückenschmerzen, ohne Energieverlust.

Du willst Komfort UND Performance? Voilà!

ROSE hat mit dem Reveal ein Bike geschaffen, das in jeder Hinsicht durchdacht ist. Die Endurance-Geometrie sorgt für entspannte Fahrten – auch nach 100 Kilometern. Gleichzeitig bringt das Rad genug Steifigkeit und Dynamik mit, um bei Antritten oder in schnellen Kurven sicher und agil zu reagieren. Ob du in der Gruppe fährst, allein trainierst oder am nächsten Jedermann-Rennen teilnimmst: Das Reveal 04 105 Di2 ist der perfekte Partner an deiner Seite.