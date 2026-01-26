Samsung Galaxy Watch8: Dein Lauf-Coach 2026

Kennst du das? Die ersten Januarwochen strotzen nur so vor Motivation. Die Vorsätze für 2026 sind präsent, die neuen Laufschuhe stehen bereit, die Gym-Tasche ist gepackt und der Wille, dieses Jahr wirklich fitter, wacher und gesünder zu werden, war nie größer. Doch dann klopft der Alltag an. Stress im Job, lange Abende auf der Couch und plötzlich fühlt sich der ambitionierte Trainingsplan eher nach einer Last als nach Leidenschaft an.

Neujahrsvorsätze: Dranbleiben statt Aufgeben Die meisten Neujahrsvorsätze sind bereits Mitte Februar Geschichte. Das Problem ist meist nicht der mangelnde Wille, sondern die Art und Weise, wie wir unsere Ziele angehen. Wer zu schnell zu viel will, brennt aus. Wer keinen Fortschritt sieht, kann die Lust verlieren. Doch was wäre, wenn das Geheimnis des Erfolgs gar nicht in der eigenen Willenskraft liegt, sondern in einem Partner, der dich zur richtigen Zeit motiviert und dir dabei hilft deine Ziele im Blick zu behalten?

Direkt dabei: Der Lauf-Coach an deinem Handgelenk Für viele von uns steht „mehr Laufen“ ganz oben auf der Liste für 2026. Aber wie geht man es richtig an, ohne nach zwei Kilometern erschöpft aufzugeben? Der Schlüssel liegt darin, sich nicht zu überfordern, sondern smart zu trainieren. Genau hier setzt die Samsung Galaxy Watch8 an. Sie ist kein bloßer Tracker, sondern dein persönlicher Trainingspartner und Lauf-Coach, der dich unterstützen und motivieren kann.

Deine Zusammenarbeit mit dem Lauf-Coach1 beginnt mit einem kurzen, integrierten Lauf-Test, der dein individuelles Fitnesslevel ermittelt. Auf dieser Basis erstellt die Galaxy Watch8 personalisierte Trainingspläne. Das bedeutet: Du trainierst in dem Bereich, der für deinen Körper effektiv ist – egal, ob du Fett verbrennen oder deine Ausdauer steigern willst.

Samsung Der Lauf-Coach ist dein zuverlässiger Begleiter und informiert dich über die wichtigsten Körper- und Leistungsparameter.*

Während du unterwegs bist, agiert die Smartwatch als Live-Coach direkt an deinem Handgelenk. Du erhältst Feedback zu Tempo, Distanz und Herzfrequenz. So kannst du während des Laufes merken, wenn du zu schnell startest oder ob du noch eine Schippe drauflegen kannst. Über mehrere Wochen hinweg passt sich dein strukturierter Trainingsplan dynamisch deinen Fortschritten an. So bleibst du motiviert, weil du siehst, wie du besser wirst.

Mehr als nur Kilometer: Dein Allround-Fitness-Partner Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt oder du Abwechslung brauchst? Vielleicht ziehst du Krafttraining im Gym vor oder verbringst deine Zeit lieber auf dem HIIT-Floor. Die Galaxy Watch8 trackt eine Vielzahl an Workouts und gibt dir detaillierte Auswertungen nach jeder Einheit. Es geht darum, ein Bewusstsein für die eigene Aktivität zu schaffen – und das befriedigende Gefühl zu genießen, nach dem Training einen Haken hinter die Einheit setzen zu können. So zahlt jede Bewegung auf deine Ziele für 2026 ein.

Die Basis für Leistung: Regeneration und Fokus Wer hart trainiert, soll auch smart regenerieren. Wahre Fitness entsteht nicht nur während des Workouts, sondern vor allem in der Zeit dazwischen. Ein entscheidender Faktor, den wir oft unterschätzen, ist der Schlaf. Mit dem fortschrittlichen Schlaftracking2 und -coaching der Galaxy Watch8 lernst du dein Schlafverhalten besser verstehen. Sie analysiert deine Schlafphasen und gibt dir konkrete Tipps, wie du deine Erholungsphasen optimieren kannst. Wer erholt aufwacht, hat am Morgen auch die nötige Energie für die Laufrunde oder abends für den Besuch im Gym.

Samsung Das Schlaftracking2 der Galaxy Watch8 kann dir dabei helfen, dein Schlafverhalten besser zu verstehen.

Auch das Thema mentale Balance kommt nicht zu kurz. In einem hektischen Alltag hilft dir das Stresslevel-Tracking, rechtzeitig mal einen Gang runterzuschalten. Basierend auf deiner Herz- und Atemfrequenz kannst du erkennen, wenn es zu viel wird, und dich von der Smartwatch durch kurze, effektive Atemübungen oder Meditationen leiten lassen. So bleibst du nicht nur körperlich fit, sondern weißt auch, wann du mal eine Pause einlegen solltest.

So individuell wie dein Alltag Die Samsung Galaxy Watch8 ist dein stylischer Begleiter für Alltag und Training. Erhältlich in 40 mm oder 44 mm, überzeugt sie mit einem leichten Aluminium-Gehäuse, das angenehm zu tragen ist – egal ob beim Run oder unterwegs. In den Farben Silver und Graphite passt sie sich deinem Look an.

Und mit der großen Auswahl an Watch Faces und vielfältigen Armbändern kannst du die Galaxy Watch8 ganz nach deinem Stil anpassen – sportlich, lässig oder elegant, je nach Anlass.

Samsung Pass die Galaxy Watch8 deinem Look an.



Dein verlässlicher Begleiter für ein aktives 2026 Die Galaxy Watch8 ist der ideale Begleiter für alle, die dieses Jahr nicht nur starten, sondern auch ankommen wollen. Sie unterstützt dich dabei, gesunde Routinen aufzubauen, deine tägliche Aktivität im Blick zu behalten und vor allem die Freude an der Bewegung zu bewahren.

1 Lauf-Coach ist verfügbar auf Android Smartphones (Android 10 oder aktueller) und erfordert die Samsung Health-App Version 6.30.2 oder aktueller. Samsung Account Login erforderlich. Nur verfügbar auf der Galaxy Watch8-Serie. Um das Lauf-Coach-Programm zu verwenden, muss der Benutzer einen Laufniveautest absolvieren und ein Laufniveau erreichen, bevor er das Trainerprogramm startet.

2 Die Schlafanalyse (Erfassung von REM-Schlafphasen, Tiefschlafphasen und gesamter Schlafdauer) kann ohne ein weiteres Gerät mit deiner Smartwatch genutzt werden. Um das Schlafprotokoll und Schlafempfehlungen abzurufen oder die Schnarch Erkennung zu nutzen, wird ein gekoppeltes Smartphone benötigt.