Pflanzliche Schmerzcreme für Muskelbeschwerden

Pflanzliche Schmerzcremes nach dem Workout: natürlich* wirksam, spürbar kühlend Ob intensives Push-Day-Workout, schwere Deadlifts oder ein ausgedehntes Leg-Day-Programm: Regelmäßiges Krafttraining macht dich stärker – aber manchmal spürst du die Belastung noch am Tag danach. Ein Ziehen im Rücken, verspannte Schultern oder müde Beinmuskeln gehören zum Fitness-Alltag dazu. Genau hier kann VoltaMed unterstützen: Die pflanzliche Schmerzcreme lindert Muskel- und Gelenkbeschwerden auf natürliche Weise und hilft dir, schneller zurück ins Training zu kommen.

Wenn die Muskeln sprechen: Warum pflanzliche Schmerzmittel Sinn ergeben Pflanzliche Arzneimittel erleben gerade ein echtes Comeback.¹ Viele Athleten setzen bewusst auf natürliche Wirkstoffe, wenn es um leichte bis mittelstarke Muskel- und Gelenkbeschwerden geht. Schmerzcremes wie VoltaMed können schmerzlindernd, entzündungshemmend und durchblutungsfördernd wirken – eine Kombination, die sich besonders nach dem Training bezahlt macht. Hinzu kommen der angenehm kühlende Effekt und der Vorteil, dass keine Wechselwirkungen** bekannt sind. Eine gute Grundlage, wenn du viel trainierst und deine Regeneration unterstützen möchtest, ohne den Körper zusätzlich zu belasten.

Haleon VoltaMed setzt auf die Kraft der Natur.

3-fache Pflanzenkraft: Rosmarin, Pfefferminze und Eukalyptus VoltaMed setzt auf drei Heilpflanzen, die schon seit der Antike zur Schmerzlinderung genutzt werden:

Das Menthol der Pfefferminze aktiviert deine Kälterezeptoren in der Haut und sorgt so für einen angenehm kühlenden Effekt an der Anwendungsstelle nach dem Training.

Eukalyptusöl wirkt entzündungshemmend und kann deine Muskel- und Gelenkschmerzen reduzieren.

und kann deine Muskel- und Gelenkschmerzen reduzieren. Rosmarinöl fördert die Durchblutung – eine gute Grundlage, damit sich verspannte Muskelpartien wieder lockern und so die Regeneration angeregt wird. Darüber hinaus hat VoltaMed einen spürbar lang anhaltenden Kühleffekt, einen 100 Prozent natürlichen frischen Duft und zieht schnell ein. Damit ist die pflanzliche Schmerzcreme auch ein praktischer Begleiter für unterwegs.

Haleon Beim Kauf der pflanzlichen Schmerzcreme VoltaMed kannst Du im Rahmen der Aktion 20 % sparen.

Produktinformationen VoltaMed pflanzliche Schmerzcreme• Wirkstoffe: Pfefferminzöl, Eukalyptusöl, Rosmarinöl• Pfefferminzöl: 0,625 g/10 g• Rosmarinöl: 0,400 g/10 g• Packungsgröße: 100 g Creme• Anwendung: Zur äußerlichen Anwendung zur unterstützenden Behandlung rheumatischer Beschwerden und Muskelschmerzen• Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren• Status: Apothekenpflichtig• Stand: 03/2025

Pflichtangaben

VoltaMed pflanzliche Schmerzcreme Wirkstoffe: Pfefferminzöl, Eukalyptusöl, Rosmarinöl. Anwendungsgebiete: Zur äußerlichen Anwendung zur unterstützenden Behandlung rheumatischer Beschwerden und Muskelschmerzen. Apothekenpflichtig. Stand: 03/2025

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.