Anzeige Neue Therapie gegen Tinnitus Stimulation von Zunge und Ohr hilft gegen Ohrgeräusche

Wer lange, sehr laut Musik gehört hat, ob vor der Pandemie auf einem Konzert oder aktuell zuhause mit Kopfhörern, kennt das: Noch eine Zeitlang später fiept, surrt oder rauscht es im Ohr, auch wenn gar keine Geräusche mehr von außen an das Gehör dringen. In der Regel hören diese nervenden Ohrgeräusche nach einiger Zeit von selbst auf. Stell dir mal vor, es hört nicht auf, und du hörst permanent ein irritierendes, lautes Rauschen, Klingeln, Surren oder Zischen, rund um die Uhr.

So ergeht es Menschen, die unter einem Tinnitus leiden. Eine wirkliche Stille gibt es für sie nicht. Und wenn es um sie herum still ist, hören sie ihre Ohrgeräusche umso intensiver.

15 Prozent aller Erwachsenen leiden unter Tinnitus

Bei manchen legt sich dieses Ohrensausen von selbst wieder, dann spricht man von einem akuten Tinnitus. Aktuellen Studien zufolge leiden jedoch rund 15 Prozent aller Erwachsenen unter chronischen, für Außenstehende unhörbare Ohrengeräuschen, allein Deutschland erkranken etwa 340.000 Menschen jedes Jahr daran. Und es werden mehr.

Denn zu den möglichen Ursachen wie zum Beispiel Lärm- und Knalltraumata, Hörsturz, Mittelohrenzündung und Schwerhörigkeit gehören auch die Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Stress und emotionale Belastungen zählen ebenfalls zu den Hauptauslösern eines chronischen Tinnitus, was angesichts der Pandemie steigende Patientenzahlen erwarten lässt.

Tinnitus sind Phantomgeräusche, die im Gehirn des Betroffenen aufgrund fehlerhafter Nerven-Verknüpfungen entstehen. Jeder Tinnitus klingt anders und ist unterschiedlich intensiv. Manche Menschen können sich mit dem permanenten Lärm in ihrem Ohr arrangieren, die große Mehrheit jedoch nicht. Sie leiden unter den für andere unhörbaren Geräuschen, nicht wenige entwickeln mit der Zeit Schlafstörungen, Angstzustände und Depressionen. Denn die bisher den behandelnden Hals-Nasen-Ohrenärzten zur Verfügung stehenden Therapiemethoden wie Kortison, Verhaltenstherapie, Tinnitus-App und Noiser, können das Leiden oftmals nicht lindern.

Eine aktuelle und repräsentative Umfrage zeigt, dass fast 60 Prozent der Betroffenen offensichtlich nicht an eine effektive Therapie glauben und ihr Tinnitus daher unbehandelt bleibt.

Neue Therapie macht Tinnitus-Patienten Hoffnung

Das könnte sich jetzt ändern, denn es gibt eine neue und vielversprechende Behandlungsmethode namens Lenire, dem lateinischen Wort für "beruhigen". "In meiner Praxis haben wir positive Erfahrungen mit Lenire gemacht und konnten Patienten erfolgreich behandeln", berichtet der Schweinfurter HNO-Arzt Dr. Jürgen Ramming.

Und nicht nur er konnte seinen Patienten mit der von dem renommierten irischen Medizingeräteanbieter Neuromod entwickelten Methode helfen. Eine von 2016 bis 2019 durchgeführte klinische Studie wies nach, dass Lenire die Beschwerden bei 86 Prozent der Studienteilnehmer innerhalb von 12 Wochen lindern und dämpfen konnte. Bei über 80 Prozent von ihnen hielt die Besserung auch noch ein Jahr nach Behandlungsabschluss an, was einen Durchbruch in der Tinnitus-Therapie bedeutet.

Die Lenire-Methode nutzt die Fähigkeit unseres Gehirns, sich selbst zu ändern. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Training die Verbindungen zwischen Nervenzellen und Gehirn modifizieren kann. "Neuroplastizität" wird dieser Vorgang genannt.

Lenire reduziert und harmonisiert die Geräuschwahrnehmung

Aber wie genau funktioniert die Lenire-Methode? Indem man regelmäßig sein Gehirn gleichzeitig auf zweifache Weise sanft stimuliert. Dadurch werden dort Lernprozesse ausgelöst, die die Wahrnehmung der Geräusche verändert, reduziert und harmonisiert. "Bimodale Neuromodulation" heißt das Verfahren in Fachjargon. Bereits seit den 1980er Jahren wird die Neuromodulation zur Behandlung von chronischen Schmerzen eingesetzt, um die Weitergabe von Nervenimpulsen zu beeinflussen. Lenire spricht gleich zwei unterschiedliche Sinneskanäle an, also "bimodal".

In der Praxis funktioniert das über einen Kopfhörer und ein kleines Gerät zur Zungenstimulation, dem Tonguetip. Das Gehör empfängt dabei über den Kopfhörer individuell an die Hörleistung angepasste akustische Signale und Klangmuster.

Gleichzeitig wird die Zunge über das auf der Zungenspitze platzierte Tonguetip mit einem sanften Prickeln stimuliert, ausgelöst durch leichte elektrische Impulse, die man über ein kleines Gerät selbst steuern kann. Die sanften Impulse aktivieren über die Nerven der Zunge, wie z.B. den Trigeminusnerv, die Aufmerksamkeitszentren im Gehirn. Durch die tägliche, jeweils einstündige Anwendung von Lenire entstehen neue Verknüpfungen im Gehirn.

Lenire Tinnitus-Patient Ronnie gehörte zu den Studienteilnehmern der Lenire-Methode, die von deutlichen Verbesserungen ihrer Beschwerden berichteten

Lenire-Anwender sind deutlich ruhiger und entspannter geworden

Und es wirkt. Tinnitus-Patient und Studienteilnehmer Ronnie berichtet, dass er nach 12 Wochen ein "neuer Mensch" geworden sei: "Durch Lenire bin ich viel ruhiger und entspannter geworden. Das wichtigste für mich ist aber, dass ich mich nicht mehr so auf die Geräusche konzentriere." Auch für Studienteilnehmer Aidan hat sich das Neuromodulations-Gerät bewährt: "Nach ungefähr 6 Wochen habe ich festgestellt, dass die Intensität meines Tinnitus‘ stark abgenommen hatte." Andere Probanden berichteten, dass sie nach der Behandlung wieder besser schlafen können und weniger Ängste haben als zuvor.

Wer unter einem Tinnitus leidet, kann mit der CE-zertifizierten Methode erstmals wirklich Hoffnung auf Linderung seines Leidens schöpfen. Denn die neue, nicht-invasive Therapie von Lenire steht jetzt auch deutschlandweit zur Verfügung. Sie kann vom Patienten Zuhause durchgeführt werden und bedarf nur der Kontrolle durch einen fachkundigen Arzt oder Akustiker. Wer das in deiner Nähe kann, erfährst du hier.

Fazit: Wer meint, es sei aufwendig über einen längeren Zeitraum jeden Tag eine Stunde zu investieren, um seine Ohrgeräusche zu lindern, weiß nicht, was es bedeutet, mit einem Tinnitus leben zu müssen. Dass es jetzt eine realistische, klinisch nachgewiesene Hoffnung auf eine Verbesserung gibt, motiviert jeden unter Tinnitus Leidenden, aktiv zu werden und endlich wieder in ein entspanntes Leben ohne permanente Störgeräusche zu starten.

Weiter Informationen findest du unter www.lenire.de