Sex-Trainingsplan Besser im Bett in 8 Wochen

Egal, ob dir im Bett nach 5 Minuten die Puste ausgeht oder nicht – mehr Durchhaltevermögen, Stabilität und Beweglichkeit bringt jedem Mann (und jeder Frau) im Bett mehr Spaß. Und genau darum geht’s dort schließlich. Funktioniert dein Körper wie geschmiert, kannst du dich voll auf das Sinnliche konzentrieren.

Genau darauf zielt unser 8-Wochen-Plan ab, zugeschnitten auf die männlichen Bett-Bedürfnisse. Die speziell konzipierten Workouts schulen nicht nur Ausdauer, Statik und Beweglichkeit, sondern sehen auch eine hohe Intensität vor – wie im Schlafzimmer (oder wo’s sonst noch zur Sache geht). Zudem stärken dich die Übungen in den beliebtesten Stellungen. Noch ein Grund, weshalb hier der ideale Sex-Performance-Plan auf dich wartet: Du benötigst für die Umsetzung kaum Trainings-Tools. Insofern kannst du jedes Workout bequem zu Hause absolvieren. Lediglich ein Paar Kurzhanteln solltest du parat haben.

Unsere Empfehlung Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 Übungen – beschrieben und mit Bildern

9,90 €

Was dich konkret erwartet:

detaillierter Trainingsplan mit 6 abwechslungsreichen Workouts

24 hocheffektive Übungen – beschrieben und mit Bildern

für Einsteiger und Fortgeschrittene

21-Seiten-PDF für jedes Endgerät

zum Ausdrucken optimiert

Ein weiterer Nebeneffekt dieses Trainingsplans ist übrigens, dass du ganz nebenbei auch Fett verbrennst und sogar Muskelmasse aufbaust. Schließlich spürt auch deine Partnerin, wenn du mit deiner Optik zufrieden bist. Nur umsetzen musst du die Workouts selbst.

Der Besser-im-Bett ist zwar keine Garantie für guten Sex, aber wappnet dich in jedem Fall ideal für lange Nächte. Also, am besten direkt mit dem Training beginnen!

