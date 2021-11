Last-Minute-Adventskalender Die genialsten Adventskalender für deine Partnerin

Jedes Jahr das selbe Szenario: In wenigen Tagen ist schon der erste Dezember. Und während deine Liebste schon völlig in Vorweihnachtsstimmung ist und eifrig die Wohnung dekoriert und die originellsten Weihnachtsgeschenke kauft, weißt du noch nicht einmal mit welchem Adventskalender du ihr eine Freude machen kannst. Denn eines ist sicher: Der Schokoklassiker mit dem täglich gleichen Inhalt ist mehr als langweilig. Und die meist winzigen Schokostückchen sind schnell vernascht.

Welche originellen Adventskalender-Alternativen gibt es?

Doch inzwischen kannst du die Vorweihnachtszeit abwechslungsreicher und spannender gestalten. Es gibt jede Menge coole Adventskalender, die ganz ohne Schokolade auskommen. Diese ausgefallenen Adventskalender-Alternativen haben nicht nur ein super cooles Design, sondern sind auch mit besonderen Inhalten gefüllt. Das Beste: Du musst gar nichts basteln und auch nicht in die überfüllte Innenstadt. Denn alle Adventskalender, lassen sich ganz schnell online bestellen.

Welcher Adventskalender ist der richtige für meine:n Freund:in?

In unserer Adventskalender-Sammlung findest du für alle einen passenden Adventskalender. Mit dabei sind proteinreiche Snack-Adventskalender, Beauty-Adventskalender und Kalender mit vielen weiteren Leckereien und coolen Produkten. Auch besondere Adventskalender für Erwachsene, die mit Sextoys gefüllt sind, gibt es.

Hier kommen die schönsten Adventskalender für 2021, die deiner Liebsten die Vorweihnachtszeit – ganz ohne Schokolade – versüßen werden und mit denen du ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubern wirst.

1. Just Spices: leckere Gewürze

PR Adventskalender von Just Spices, 115 und 30 Euro

Perfekt für abenteuerlustige Hobbyköch:innen: Just Spices hat 24 Gewürze aus aller Welt in seinen Adventskalender gepackt. Vom Hackfleischgewürz über Kräutersalz bis hin zum Ingwershot-Pulver: Alles ist dabei. Auch in der Vorweihnachtszeit kann der Inhalt gleich verwendet werden. Im großen Adventskalender gibt's die Gewürze in kleinen Dosen plus Kochbuch, im Kleinen gibt's 24 Tütchen voller Geschmacksexplosionen.

Den Adventskalender direkt bei Just Spices für 115 Euro kaufen. Die kleine Alternative von Just Spices kostet 30 Euro.

2. Clinique: für die Haut deiner Liebsten

Clinique Clinique Beauty-Adventskalender, rund 70 Euro

Mit diesem Adventskalender gönnst du deiner Partnerin etwas besonders Gutes. Hinter jedem Türchen verbergen sich luxuriöse Pflegeprodukte für ihre Haut, teilweise sogar in Originalgröße.

Den Clinique Adventskalender gibt's für rund 70 Euro bei Flaconi.

3. Amorelie: Toys für Erwachsene

Amorelie Erotischer Adventskalender von Amorelie, 90 Euro

Die Adventszeit ist auch die Zeit für Zweisamkeit mit deiner Partnerin. Der Adventskalender von Amorelie ist definitiv besser als langweilige Schokonikoläuse. Der erotische Kalender beinhaltet verschiedene Toys und noch viel mehr Überraschungen. Eines steht fest: An diesem Kalender wirst du auch deinen Spaß haben. Den Kalender gibt's in zwei Versionen:

Das Original kostet rund 90 Euro, den Adventure gibt's für 190 Euro

4. Brain Effect: alles Kopfsache

PR Braineffect-Adventskalender, 60 Euro

Statt der typischen Adventskalender-Kulinarik gibt's im Brain-Effect-Kalender jede Menge Selbstoptimierungspotential. Hinter den 24 Türchen verbirgt sich eine breite Auswahl der beliebtesten Brain-Effect-Produkte, die deinen Schlaf, deine Konzentration und dein Wohlbefinden optimieren. Drin sind Biohacking- und Gesundheitsprodukten oder auch smarte Tipps und Tricks fürs Smartphone.

Den Brain-Effect-Kalender gibt es zum Preis von 47 Euro bei Amazon.

5. Protein Projekt: Fitness-Food

Protein Projekt Fitness-Kalender von Protein Projekt, ab 50 Euro

Für eine gesunde Vorweihnachtszeit: Wenn dein:e Freund:in gerne ins Fitness-Studio geht, wird sie/er diesen Adventskalender lieben. Im Kalender gibt's mehr als nur Whey-Protein, sondern 24 Tage voller Food-Überraschungen renommierter Marken. Mit dabei: unter anderem Hej und Naturally Pam.

Protein Projekt-Kalender für 50 Euro kaufen, der Premium-Kalender kostet 80 Euro

6. Foodspring: snackige Weihnacht

PR Foodspring Adventskalender Finest Fitness & Vegan, 60 Euro

Dieser Adventskalender bietet gesunde und leckere Snacks für die Vorweihnachtszeit. Ideal für deine:n Fitness-begeisterte Freund:in: Protein-Riegel, -Pulver, leckere Snacks und mehr. Den Foodspring-Kalender gibt's in zwei Varianten:

Finest Fitness und in der veganen Version, beide kosten 60 Euro.

7. MyMuesli: Frühstückspower

mymuesli / Viktor Strasse MyMuesli Adventskalender-Sortiment, ab 20 Euro

In diesem Jahr gibt es 4 verschiedene Adventskalender von MyMuesli. Neu und besonders toll ist die Möglichkeit, den sAdventskalender selbst zusammenzustellen (Foto: oben rechts). Hier kostet die Basis rund 13 Euro und alle 24 Türchen kannst du nach den Vorlieben deine Partners befüllen.

Das riesige Deluxe-Set mit 24 großen Überraschungen (Foto: unten links) kostet 130 Euro. Für 65 Euro gibt's den Premium Kalender (Foto: oben links). Wer auf Haferschleim steht, nimmt den Porridge-Kalender mit 24 leckeren Bio-Porridges (Foto: unten Mitte), Preis: 50 Euro. Außerdem gibt's den klassischen Müsli-Kalender mit 24 leckeren To-Go-Müslis für 60 Euro (Foto: unten rechts).

8. Benefit: Schick, schick, hurra!

Benefit / PR "The More the Merrier" Adventskalender von Benefit, um 70 Euro

Im Benefit-Adventskalender stecken 12 große Überraschungen, also alle zwei Tage bis Weihnachten. Und was gibt es feines? Beauty-Artikel en masse: Für die Augenbrauen, Wimpern und Augen.

Den Adventskalender gibt's für rund 60 Euro bei Sephora