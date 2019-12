Geschenkideen für Frauen Das will deine Liebste dieses Jahr zu Weihnachten

Das richtige Geschenk zu besorgen, ist eine Wissenschaft für sich. Doch mit unseren 11 Schritten findest du das perfekte Geschenk für die Frauen in deinem Leben. Und wenn du immer noch keine Idee haben solltest, wirst du bei unseren Inspirationen garantiert fündig.

In 9 Schritten zum perfekten Weihnachtsgeschenk

1. Timer einstellen. Mach dir eine Erinnerung auf dem Handy – nicht damit du Weihnachten nicht vergisst, sondern, damit du damit anfängst, frühzeitig über ein Geschenk nachzudenken.

2. Hinweise aufschreiben. Höre in der Vorweihnachtszeit in Gesprächen genau hin. Macht sie Andeutungen zu diesem neuen Fitnesstracker, zu hübschen Sneakern oder einem Hobby, mit dem sie gern anfangen würde? Aufschreiben!

3. Denke über sie nach. Sie macht keine Andeutungen? Dann musst du dir selbst Gedanken machen. Schreibe alles auf, was dir zu deiner Liebsten einfällt: ihre Interessen, ihre Hobbys, ihre liebsten Dinge. Sie geht jeden Donnerstag ins Schwimmbad? Dann wäre eine Bade-Dauerkarte was. Ihr sind die besten Freundinnen sehr wichtig? Dann schenke ihr einen Gutschein für die Lieblingsbar der Mädels.

4. Beziehe die Profis mit ein. Wenn dir trotz allem nichts einfällt, frag am besten ihre beste Freundin, Mutter oder Schwester. Durch diese Methode ergibt sich auch die Möglichkeit, gemeinsame größere Geschenke zu organisieren.

5. Einfach nachfragen. Es klingt wenig kreativ, ist aber eine der besten Methoden. Sage ihr, dass du schon eine Idee hast, aber ihr auch gerne jeden Wunsch von den Augen ablesen willst. Viele Frauen wissen genau, was sie sich wünschen – und gewünschte Geschenke kommen meist am besten an.

6. Geschenk erraten lassen. Eine ausgefuchste Idee ist, die Partnerin über ihr eigenes Geschenk rätseln zu lassen. So funktioniert's: Sage einfach, du hättest bereits ein Geschenk, wenn du Glück hast, will deine Freundin das Geschenk erraten und versorgt dich mit einer Vielzahl von Dingen, die sie sich wünscht.

7. Schenke Zeit. Oft sind Momente und Erlebnisse besser als materielle Dingen. Der Liebsten könntest du zum Beispiel ein gemeinsames Abenteuer schenken: eine gemeinsame Kanu-Tour, ein Picknick oder einen Tagesausflug in eine andere Stadt. Oder du schenkst ihr eine Aktivität, die sie ohne dich machen kann, einen Aufenthalt im Wellness-Tempel beispielsweise oder Kinokarten für sie und ihre Freundin. Glaube uns: Diese Selbstlosigkeit kommt bei Frauen richtig gut an.

8. Selbst einpacke. Nichts empfinden Frauen unpersönlicher, als wenn das Geschenk vom Verkäufer eingepackt wurde und ein Aufkleber vom Geschäft draufklebt. Selbst wenn du zwei linke Hände hast: Pack es selbst ein! Sie wird deinen Einsatz zu schätzen wissen.

9. Karte schreiben. Ein paar lieb formulierte Zeilen lassen Frauenherzen höher schlagen. Und das gilt nicht nur für die Freundin – auch die Schwester oder Mutter freuen sich über ernst gemeinte Worte. Schreibe einfach, wie froh du bist, sie zu haben. Du wirst über die große Wirkung erstaunt sein.

Geschenktipps für Frauen

Hier findest du ganz konkrete Inspirationen, was du deiner Partnerin schenken kannst.

Indoor-Garten für Menschen OHNE grünen Daumen

Hersteller

Hier bestellen: Prêt à Pousser Indoor-Garten

Wenn deiner Freundin ständig selbst das pflegeleichteste Kraut eingeht, ist dieser smarte Indoor-Garten die Lösung. Einfach Saat-Kapseln in die Töpfe stecken, alle zwei Wochen Wasser einfüllen (die App erinnert daran!) und beim Gedeihen zuschauen.

Zeitlos gut

PR

Hier bestellen: Cluse La Bohème

Ein Geschenk, was immer geht, ist eine elegante Armbanduhr. Von Cluse gibt es viele zeitlose und schicke Modelle. Zum Beispiel den Klassiker La Bohème.

Fernbeziehung? Hier ist dein Geschenk

Hersteller

Hier bestellen: Long Distance Friendship Lamp

Wenn ihr euch häufig für längere Zeit voneinander getrennt seid, ist es schön zwischendurch zu wissen, dass der andere an einen denkt. Die Alternative zur Whats-App-Nachricht ist diese Lampe. Wenn einer sie drückt, leuchtet das Pendant auf, egal, wie weit beide voneinander entfernt sind.

Let Christmas beGIN

PR

Hier bestellen: Gin Baukasten von Just Spices

Deine Freundin probiert gerne neue Sachen aus und liebt vielleicht auch noch Gin? Dann ist dieser Baukasten von Just Spices genau das Richtige. In der Box sind verschiedenste Gewürze enthalten, mit denen man nach Lust und Laune experimentieren und seinen eigenen Gin herstellen kann.

Süße Socken

PR

Hier bestellen: Happy-Socks-Geschenkbox

Pizza, Pandas, Palmen – Happy Socks gibt es mit nahezu allen Motiven, die das Herz begehrt. Die Kultsocken sind aus Baumwolle und machen jedes Alltagsoutfit zu etwas besonderem.

Lesestoff voller Fitness, Beauty & Love

PR

Hier bestellen: Women's-Health-Geschenkabo

Mache deiner Freundin mit 10 Ausgaben Women's Health und der edlen Women's-Health-Geschenkbox zum Selbstgestalten eine große Freude. Die Box beinhaltet das aktuelle Heft und ein Geschenk deiner Wahl. Und: Das Abo endet automatisch!

Personalisierbare Poster

Hersteller

Hier bestellen: Personalisierbare Poster

Inhalt, Farbe, Schriftgröße: Viele Poster lassen sich individuell gestalten oder personalisieren. Romantisch sind eure beiden Namen oder die Koordinaten, die euch etwas bedeuten. Kreativ ist ein Songtext, der euch beide verbindet.

Schenke etwas Nützliches!

PR

Hier bestellen: Ucon Acrobatics Rucksack

Die stylischen Rucksäcke von Ucon Acrobatics sehen nicht nur top aus, sondern sind mit ihrem Rolltop-Verschlusssystem mit Klettverschluss und Druckknopf besonders praktisch.

Dieses Geschenk trägt deine Handschrift

Hersteller

Hier bestellen: Handschriftliches Armband (ab 26,20 €)

Dieses Armband kannst du mit deiner eigenen Handschrift gestalten. Perfekt für Namen, Kennenlern-Daten oder kurze Sprüche. Erhältlich in Silber, Gold oder Rosegold.

Damit macht du ihr eine Freude — garantiert!

PR

Hier bestellen: Womanizer

Wenn eine Frau mit einem Sextoy zum Höhepunkt kommt, dann bestimmt mit dem Womanizer. Der Womanizer Premium gehört zur Königsklasse der Sexspielzeugen, da er berührungslos mit Druckwellen stimuliert und eine ganz neue Form von Orgasmus hervorruft.

Für Reisefreundinnen

Julija Kumpinovica / shutterstock.com

Hier bestellen: Weltkarte zum Rubbeln

Die Weltkarte zum Rubbeln ist ein Klassiker und bietet sich für alle an, die gerne reisen. Rubbeln sie die Länder frei, die Sie (alleine oder zusammen) besucht haben.

Stylische Kopfhörer

PR

Hier bestellen: Beats Studio 3

Deine Liebste liebt Musik und kann auch unterwegs nicht darauf verzichten? Dann sind die Beats by dre Kopfhörer genau das Richtige. Besonders hübsch ist die neue Skyline Collection, hier zum Beispiel in Eisblau.

WhatsApp-Verlauf im Buchformat

PR

Hier bestellen: ZappTales (ab 25 Euro)

Schon einmal darüber nachgedacht, den WhatsApp-Verlauf von dir und deiner Liebsten drucken zu lassen – als richtiges Buch? Den Chat-Verlauf vom Smartphone direkt aus WhatsApp zu ZappTales schicken und schon kümmert sich das Start-Up um deine Bestellung.

Besondere Momente festhalten

Hersteller

Hier bestellen: Fujifilm Instax Mini 9

Deine Freundin liebt es, schöne Fotos zu machen und würde sie am liebsten sofort in den Händen halten? Mit einer Sofortbildkamera ist genau das möglich. So könnt ihr gemeinsame Momente festhalten und sich immer an sie erinnern.

Das gute alte Fotoalbum

Hersteller

Hier bestellen: Fotoalbum

Fotoalben sind schon fast in Vergessenheit geraten, dabei ist es immer wieder schön, zu zweit in den Fotos zu stöbern. Wie wäre es mit den schönsten Pärchen-Bildern aus eurer Beziehung? Romantischer und persönlicher geht es ja fast nicht mehr.

Ein neuer Duft

Hersteller

Hier bestellen: Jean Paul Gaultier Classic

Ein weiterer Geschenk-Dauerbrenner ist Parfum. Der aktuelle Duft von Jean Paul Gaultier ist sehr feminin und hat eine blumig-orientalische Kopfnote.

Warum ist es überhaupt so schwierig, das richtige Geschenk für Frauen zu finden?

Weihnachten, Geburtstag, Valentinstag – für viele Männer sind diese Feiertage jedes Jahr ein Graus, weil sie sich immer aufs Neue ein möglichst ungewöhnliches Geschenk für die Liebste überlegen müssen. Für den besten Kumpel oder den Vater ist das nicht so schwierig. Frauen zu beschenken hingegen kann eine echte Herausforderung sein. Wieso? Weil Frauen hinter einem Geschenk immer auch eine Botschaft vermuten.

Wenn Frauen schenken, wollen sie mit dem Präsent etwas aussagen. Beispielsweise "Ich liebe Dich", "Ich wünsche mir mehr gemeinsame Zeit mit Dir" oder "Ich unterstütze Dich in Deinem Hobby". Natürlich wollen auch Männer mit ihren Geschenken Wertschätzung ausdrücken, jedoch vermuten sie nicht gleich einen doppelten Sinn hinter dem Geschenkpapier. Wenn du weißt, dass Frauen so ticken, ist es nicht schwer, sie so zu beschenken, dass sie das Gefühl hat, du hast dir Gedanken darüber gemacht, was sie sich wünscht.

Die Top 7 Alltags-Geschenke für Frauen

Frauen stehen darauf, wenn du sie nicht nur den üblichen Feiertagen beschenken, sondern auch zwischendurch kleine Aufmerksamkeiten, den Alltag versüßen. Mit kleinen Mitteln kannst du so Großes für deine Beziehung oder Liebe tun.

1. Frauen lieben Blumen

Der Klassiker sagt manchmal mehr als tausend Worte. Unverhofft kommen ein Strauß Blumen am besten an. Ob eine einzelne Rose oder ein Überraschungsstrauß Nelken auf dem Schreibtisch, deine Liebste wird sich wertgeschätzt fühlen.

2. Ist deine Liebste eine Naschkatze?

Ja, auch die Pralinen bleiben ein Dauerbrenner. Sie stehen allerdings nur sinnbildlich. Wenn die Dame lieber Gummitiere futtert, punktest du damit natürlich eher. Sie wird überrascht sein, wenn sie plötzlich ihren Lieblingsjoghurt im Kühlschrank entdeckt.

3. Wo kannst du deine Freundin unterstützen?

Nimm ihr Dinge ab. Bügele den Wäscheberg weg, wenn sie beim Sport ist oder bringe ihren Wagen in die Waschanlage. Sie wird dir für die gewonnene Zeit danken.

4. Liebe geht durch den Magen

Führe sie zum Essen aus – in ihr Lieblingsrestaurant. Wenn die Zeit reicht, koche etwas selbst und überrasche sie mit einem romantischen Dinner zu Hause.

5. Darf es ein bisschen Entspannung sein?

Du weißt, dass die Liebste gerade eine unglaublich stressige Woche im Job hat? Dann organisiere ihr an den freien Abenden Zeit für die Dinge, die sie besonders mag. Lasse ihr ein Bad ein, wenn sie gerne badet oder besorge ihre Lieblingsserie und stelle Popcorn bereit.

6. Gemeinsame Unternehmungen

Ja klar, ihr seid sowieso oft zusammen. Aber diese Zeit soll bewusst Zweisamkeit schaffen: Kaufe Kinokarten oder Tickets für den Zoo. Wichtig ist, du machst die Vorschläge!

7. Post-its und Mini-Präsente

Ein kleines Mini-Schokotäfelchen auf ihremKopfkissen, ein Zettel mit einem Herz oder lieben Worten am Badezimmerspiegel oder ein Blümchen an ihrer Windschutzscheibe unterm Scheibenwischer – mehr braucht es manchmal nicht, um eine Frau glücklich zu machen. Nutze diese kleinen Beziehungs-Pusher.

Welches Geschenk für welche Frau?

Wenn du dich an unsere Schritte zum perfekten Geschenk hältst, bist du schon auf dem richtigen Weg. Wichtig ist allerdings auch, wen du beschenken willst. Wir haben dir Tipps für jede Frau in deinem Leben zusammengefasst.

Was lässt das Herz deiner Partnerin höher schlagen?

Klar, das ist wohl die schwierigste Kategorie. Mit dem Geschenk musst du deine Liebe bekunden, aber auch beweisen, dass du die Liebste gut kennen und sie respektieren. Halte dich am besten an die Punkte in der Liste oben, dann kann nichts schief gehen. Aber keine Sorge: Besser du hast ein stümperhaftes Geschenk als gar keines. Und wenn du ihr nur eine Playlist auf dem Computer erstellt hast (Ja, auch heute kann man mit Mixtapes noch Frauen begeistern). Die Geste zählt! Und wie wäre es eigentlich, wenn ihr euch gemeinsam heiße Stunden schenkt, beispielsweise indem du im Sexshop Spielzeug aussuchst?

Was kann die gute Freundin gebrauchen?

Das ist zwar ein klein wenig einfacher als für die Partnerin, aber nicht wirklich minder kompliziert. Denn hier heißt es: die richtige Dosis finden. Generell musst du keine Bekundungen im Geschenk verstecken (und solltest du auch nicht unbedingt, um Missverständnisse zu vermeiden), dennoch solltest du beweisen, dass du die Frau kennst. Eine CD ihrer liebsten Band oder eine Packung besonderer Nudeln, wenn du weißt, dass sie für ihr Leben gerne Pasta isst.

Was kann die Schwester gebrauchen?

Hier kannst du ganz ähnlich wie bei dem Geschenk für die gute Freundin vorgehen. Schwestern freuen sich zudem auch oft, wenn du Erinnerungen, die ihr gemeinsam aus der Kindheit teilt, aufnimmst. Schenke ihr zum Beispiel ein Bild aus jungen Jahren von euch beiden. Hier darfst du ruhig emotionaler sein als bei der engen Freundin – denn die Schwester kann nichts falsch verstehen.

Wie kannst du deine Mutter wertschätzen?

Ob zum Muttertag oder zum Geburtstag – die meisten Mütter kriegen von ihren Söhnen Blumen geschenkt. Und damit liegen sie auch gar nicht mal so falsch. Meistens wünschen sich die Mütter nämlich keine materiellen Dinge, sondern Zeit mit ihrem Sohn. Sie können ihr beweisen, dass du mit ihr auch jetzt noch viel Spaß haben kannst, indem du ihr einen Besuch für eine Ausstellung oder einen gemeinsam Ausflug schenkst.

Womit kannst du deiner Oma eine Freude bereiten?

Oma hat eigentlich schon alles. Ähnlich wie die Mutter wünscht sich die Oma meist mehr Zeit mit ihrem Enkel. Führe sie zu einem gemeinsamen Spaziergang aus und sage ihr einfach mal "Danke" – das tut man eh viel zu selten. Ein günstiges Last-Minute-Geschenk kannst du im Fotoautomaten machen: Jede Oma hat gerne Fotos von ihren Enkeln in ihrem Portemonnaie.

Womit schließt du deine Schwiegermutter ins Herz?

Ganz heißes Pflaster! Befrage am besten deine Partnerin, was ihre Mutter gerne mag. Blumen kommen tatsächlich in der Regel gut an. Lade sie zum Essen ein oder nimm sie auf einen Ausflug mit – so beweist du, dass du sie schätzen und nicht ausgrenzen willst.