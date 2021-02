Valentinstags-Ideen Die besten Valentinstags-Geschenke für Frauen

Am 14. Februar ist Valentinstag. Du hast wieder einmal keine Idee, was du deiner Liebsten schenken sollst? Die besten Tipps

Kinobesuch, Städtetrip oder das Wellnesswochenende? Viele Unternehmungen fallen diesen Valentinstag wegen des Corona-Lockdowns flach. Trotzdem solltest du deine Liebste definitiv überraschen. Immerhin freuen sich drei von vier Frauen laut einer Studie der Online-Partnerbörse Parship über eine kleine Aufmerksamkeit zum Valentinstag.

Worüber freuen sich Frauen?

Es gibt viele Möglichkeiten, wie du sie glücklich machen kannst. Denke immer daran: Am Valentinstag geht es darum, deiner Partnerin zu zeigen, wie sehr du sie schätzt. Selbstgemachte Geschenke beweisen, dass du dir Zeit genommen hast, um ihr eine Freude zu bereiten. Gemeinsame Erlebnisse schaffen neue Erinnerungen. Und einige Geschenke funktionieren einfach immer. Mit diesen Liebesbeweisen punktest du sicher bei deiner Partnerin.

10 Geschenkideen zum Kaufen

Falls dir nicht viel Zeit bleibt, selbst ein Valentinstagsgeschenk zu machen, oder du lieber auf Nummer sicher gehen möchtest, haben wir unsere Top Ten Valentinstags-Geschenke zum Online Shoppen zusammengestellt.

1. Parfum

Hersteller Le Bain Parfum von Joop

Hier bestellen: Le Bain Parfum von Joop

Betöre sie mit ihrem Lieblingsduft. Parfum gehört zu den traditionellen Valentinstags-Geschenken, über die sich nahezu jede Frau freut. Sollte deine Partnerin noch genug Reserve haben, bietet auch eine Body-Lotion, Duschpflege oder Handcreme eine Alternative.

2. Rosen

Hersteller Rosenbox von MadameRose

Hier bestellen: Rosenbox von MadameRose

Der Klassiker bei Verliebten – rote Rosen. Als Symbol der Liebe kommen sie ebenso fast immer gut an. Allerdings sollte deine Freundin Blumen unbedingt mögen, sonst wirkt das Geschenk schnell abgedroschen und sie denkt, dir sei nichts Besseres eingefallen. Unser Tipp: Ausgefallene Blumen bieten eine aufregende Abwechslung zum traditionellen Strauß.

3. Armbanduhr

Hersteller Armbanduhr von Skagen

Hier bestellen: Armbanduhr von Skagen

Die meisten Frauen lieben auch Halsketten, Armbänder, Ohrringe und Armbanduhren. Solange du dich an den Schmuckstücken deiner Liebsten orientierst, kannst du nicht viel falsch machen. Im Trend liegen gerade vor allem schlichte Damenuhren.

4. Smartwatch

Hersteller Huawei Watch Fit

Hier bestellen: Huawei Watch Fit (ab 79,00 €)

Uhr ja, aber lieber etwas sportlicher? Wenn deine bessere Hälfte regelmäßig Joggen geht, Yoga macht oder Fitness treibt, ist diese Smartwatch vielleicht eine attraktive Option. Passend zum Valentinstag gibt es nämlich einen satten Rabatt von 50 Euro. Hier kannst du einen ausführlichen Testbericht zur Huawei Watch Fit lesen.

5 . Handtasche

Hersteller Umhängetasche von Liebeskind Berlin

Hier bestellen: Umhängetasche von Liebeskind Berlin

Die Handtasche einer Frau ist wie der Aktenkoffer eines Bankers. Ausgestattet mit dem Wichtigsten, ist sie bei jedem Anlass dabei. Allerdings sollte sie zum Outfit passen. Deswegen haben viele Frauen auch eine große Auswahl in ihrem Kleiderschrank. Vielleicht punktest du hiermit.

6. Dessous

Hersteller Underwired Bra BH von Triumph

Hier bei amazon.de bestellen: Underwired Bra BH und Panties von Triumph

Mit diesem Valentinstags-Geschenk schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bereitest nicht nur deiner Liebsten, sondern wahrscheinlich auch dich selbst eine Freude. Sexy Dessous zeigen wie sehr du deine Partnerin begehrst. Besonders wichtig ist hier: Kaufe die richtige Größe; ansonsten wird die Überraschung schnell ein Tritt ins Fettnäpfchen.

7. Champagner

Hersteller Champagner von Louis Roederer (0,75 l)

Hier bestellen: Champagner von Louis Roederer (0,75 l)

Der gute, etwas teurere französische Tropfen ist bei besonderen Anlässen gang und gäbe. Warum solltet ihr damit nicht auch einmal auf eure Liebe anstoßen? Immerhin habt ihr euch gefunden und das ist doch etwas Besonderes. Und vielleicht plant ihr währenddessen eure nächste Reise oder denkt zurück an euren letzten Trip in die Stadt der Liebe.

8. Pralinen

Hersteller Lindt Pralinen

Hier bestellen: Lindor Pralinen von Lindt

Den Geschmack von Schokolade verbinden viele mit Erlebnissen aus der Kindheit. Damit ist die Pralinenpackung definitiv eine gute Möglichkeit, Emotionen von früher wieder aufleben zu lassen. Allerdings sollte deine Freundin gerade keine Diät machen; sonst ist die Kalorienbombe natürlich fehl am Platz.

9. "Was ich an dir liebe" Buch

Hersteller "Was ich an dir liebe" Buch

Du bist kein großer Poet, weißt aber, dass deine Partnerin auf Liebesbriefe steht? Dann ist das vielleicht etwas für dich: Mit dem Buch "Was ich an dir liebe" hangelst du dich an verschiedenen kreativen Fragen entlang. Alle verfolgen dabei das Ziel dir zu helfen, deine Liebe zu ihr in Worte zu fassen.

Hier bestellen: "Was ich an dir liebe" Buch

10. Polaroid Kamera

Hersteller Instax Mini 11 Camera

Hier bestellen: Instax Mini 11 Camera und dazu passende Filme

Fotos halten unsere besonderen Momente im Leben für immer fest. Warum solltet ihr als Paar davon auch nicht profitieren? Quadratisch, praktisch und gut sind dafür Polaroid Kameras. Immerhin sind die Bilder schon in wenigen Sekunden entwickelt – egal, ob beim nächsten Spaziergang oder Candlelight-Dinner.

7 Geschenke zum Selbermachen

Nicht immer muss ein Valentinstags-Geschenk ein teurer Spaß sein. Das Wichtigste ist, dass dein Geschenk von Herzen kommt. Damit du nicht lang grübeln musst, haben wir ein paar Geschenkideen für dich zusammengestellt. Damit zauberst du deiner Liebsten definitiv ein Lächeln ins Gesicht.

Organisiere ein romantisches Candlelight-Dinner: Überrasche deine Liebste mit deinen Kochkünsten. Mit einem selbst zubereiteten Valentinstags-Menü mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert, triffst du auf jeden Fall ins Schwarze. Falls du nicht der größte Koch bist, entscheide dich lieber für die sichere Variante und bestelle Essen. Nimm dann aber zum Valentinstag am besten die Deluxe-Variante für Pärchen mit einer Weinflasche und einem Dessert. Gönne deiner Partnerin einen Wellness-Tag: Dieses Jahr habt ihr besonders viel Glück, denn der Valentinstag fällt auf einen Sonntag. Heißt konkret: Dem Frühstück im Bett steht nichts entgegen. Anschließend kannst du deine Liebste mit einem duftenden Schaumbad überraschen und sie am Abend noch mit einer wohltuenden Ganzkörpermassage verwöhnen. Besonders angenehm ist die Massage mit einem gut riechenden Körperöl, im Kerzenschein mit sanfter Entspannungsmusik. Deine Freundin wird die Aufmerksamkeit zu schätzen wissen. Übrigens nicht nur am Valentinstag eine romantische Überraschung. Romantischer Filmabend zu zweit: Auch wenn Kinos gerade geschlossen sind, spricht nichts gegen einen Filmabend zu Hause. Großer Vorteil dabei: Ihr seid wirklich ganz allein. Vielleicht freut sie sich ja, wenn du sie mit einem alten Klassiker wie Dirty Dancing oder Pretty Women überrascht. Alternativ gibt es natürlich auch P.S. Ich liebe dich. Und wer es lieber etwas heißer mag, der trifft mit Fifty Shades of Grey eine gute Wahl. Schwelgt in Erinnerungen: Was schweißt mehr zusammen, als gemeinsame Erlebnisse wieder aufleben zu lassen? Entwickle Fotos von eurem ersten Date, dem ersten gemeinsamen Urlaub oder von Momenten, an die ihr euch beide gerne zurückerinnert. Du kannst die schönsten Fotos rahmen lassen oder ein Album gestalten. Alternativ könnt ihr das am Valentinstag auch zusammen machen. Allerdings solltest du dann bereits Fotos ausgedruckt und ein Album, Fotoecken und Stifte gekauft haben. Sonst entsteht schnell der Eindruck, dass du spontan nach einer Valentinstags-Überraschung gesucht hast. Für immer verbunden mit einem gravierten Schloss: Ebenfalls ein Valentinstags-Geschenk mit Tradition. Viele Paare gravieren ihre Initialen auf ein Schloss, welches an einer Brücke befestigt wird. Danach werfen sie gemeinsam den dazu passenden Schlüssel ins Wasser. Somit kann das Schloss nie wieder geöffnet werden – und die Liebe hält dem Brauch nach für immer. Zusätzlicher Bonuspunkt: Ihr könnt das Anbringen des Schlosses mit einem kleinen Tagesausflug verbinden. Zeige deine Liebe durch deine Kreativität: Zugegebenen Maßen ist dieser Tipp vor allem für besonders Kreative. Egal ob du Gitarre spielen, Fotografieren, Zeichnen, Stricken oder Dichten kannst. Nutze deine Begabung, um deine Leidenschaft für deine Partnerin auszudrücken. Über ein selbst geschriebenes Lied oder Gedicht, ein Portrait oder einen selbst gestrickten Pullover freut sie sich definitiv. Dadurch zeigst du deiner Partnerin nämlich, dass du dir Zeit genommen und Gedanken gemacht hast. Schreibe einen Liebesbrief: Romantischer geht es nicht. Verfasse für deine Frau einen persönlichen Brief, in dem du deine Gefühle für sie mitteilst. Das Beste: Die Liebste kann deinen Liebesbrief aufbewahren und immer wieder lesen. Gerade in Zeiten der digitalen Kommunikation kommt der handgeschriebene Brief besonders gut an.

Wie schreibst du den perfekten Liebesbrief?

Du willst deiner Frau einen Liebesbrief schreiben, weißt aber nicht wie? Mit diesen Tipps bekommst du deine Gefühle aufs Papier.

Schreibe authentisch und ehrlich: Versuche in dich zu gehen und deine Gefühle glaubhaft in Worte zu fassen. Überlege genau, was du ihr mitteilen möchtest. Besonders gut kommt es an, wenn du zeigst, wie sehr du deine Freundin als Person wertschätzt. Ist sie immer gut drauf, kannst du zum Beispiel schreiben, wie sehr du ihr Lachen liebst und es dir den Tag versüßt. Solltest du trotzdem Probleme beim Schreiben haben, stehe ganz offen dazu. Sei ehrlich, dass es dir schwerfällt, deine Liebe in Worte zu fassen, du es aber dennoch versuchen möchtest. Allein die Geste zählt und du wirst sehen, dass der Anfang vielleicht schwer ist, dir aber bald etwas einfallen wird.

Versuche in dich zu gehen und deine Gefühle glaubhaft in Worte zu fassen. Überlege genau, was du ihr mitteilen möchtest. Besonders gut kommt es an, wenn du zeigst, wie sehr du deine Freundin als Person wertschätzt. Ist sie immer gut drauf, kannst du zum Beispiel schreiben, wie sehr du ihr Lachen liebst und es dir den Tag versüßt. Solltest du trotzdem Probleme beim Schreiben haben, stehe ganz offen dazu. Sei ehrlich, dass es dir schwerfällt, deine Liebe in Worte zu fassen, du es aber dennoch versuchen möchtest. Allein die Geste zählt und du wirst sehen, dass der Anfang vielleicht schwer ist, dir aber bald etwas einfallen wird. Schreibe per Hand: Komm bloß nicht auf die Idee, den Liebesbrief am Computer abzutippen. Einen Liebesbrief per Hand zu schreiben, macht ihn ja gerade zu etwas Besonderem und zeigt, dass du dir viel Mühe gegeben hast. Tipp: Den Brief am Laptop vorzuschreiben, ist aber keine schlechte Idee. Dann bekommst du ihn anschließend ordentlich aufs Papier.

Komm bloß nicht auf die Idee, den Liebesbrief am Computer abzutippen. Einen Liebesbrief per Hand zu schreiben, macht ihn ja gerade zu etwas Besonderem und zeigt, dass du dir viel Mühe gegeben hast. Tipp: Den Brief am Laptop vorzuschreiben, ist aber keine schlechte Idee. Dann bekommst du ihn anschließend ordentlich aufs Papier. Rede nicht um den heißen Brei herum: Klar, zu kurz sollte dein Liebesbrief auch nicht werden. Aber meide zu lange Sätze, die nicht auf den Punkt kommen. Deine Liebesbotschaft sollte klar und verständlich sein.

Fast jede Frau freut sich über Aufmerksamkeiten am Valentinstag. Schenke ihr etwas Selbstgemachtes oder ein klassisches Geschenk. Hauptsache, du hast dir Gedanken um deine Partnerin gemacht. Dann kommt (fast) alles gut an.