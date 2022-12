Stressfrei durch die schönste Jahreszeit Die besten Geschenkideen zu Weihnachten

Es ist die Jahreszeit des Gebens: Und das richtige Geschenk lässt nicht nur das Gesicht des Beschenkten erstrahlen, sondern hinterlässt auch bei dem Schenker eine wohlige Zufriedenheit.

Genau deshalb haben wir als dein Magazin des Vertrauens eine tolle Weihnachtsliste für dich zusammengestellt: mit einer Auswahl an Geschenkideen, die deine Liebsten wertschätzen und würdigen, und vor allem auch mit Geschenken, die sie benutzen werden. Denn niemand möchte sein Geschenk später in der Abstellkammer oder in der Wohnung eines gemeinsamen Bekannten wieder entdecken, oder? Dieses Risiko entfällt dieses Jahr.

Mit dem Men's-Health-Präsente-und-Gaben-Guide 2022 macht das Geben wieder Spaß!

Wir zeigen dir die besten Geschenkideen 2022 für Frauen und für Männer. Ob Technik-Gadgets, Must-Have-Games, Fitness-Tools oder cooles Zeug für die Kids, die eigenen oder im Auftrag als Patenonkel: Wir präsentieren Dutzende kleine Geschenkideen, mit denen du einen individuellen Adventskalender befüllen könntest. Also, schau rein – und genieße die Vorweihnachtszeit dieses Jahr frei von Hektik und Pein.🎄