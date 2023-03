Liebeserklärung So gestehst du deine Liebe

Liebe ist das schönste Gefühl der Welt. Aber das in Worte fassen? Gar nicht so einfach. Wie dir eine Liebeserklärung gelingt und was du am besten sagst

Wann mache ich eine Liebeserklärung?

Ganz einfach: "Wenn es sich gut anfühlt", rät Dating Experte Eric Hegmann aus Hamburg. Es spielt dabei keine Rolle, ob du schon lange in einer Beziehung oder gerade frisch verliebt bist. Eine romantische Liebeserklärung ist etwas ganz Besonderes und wirklich nur für die Person deines Herzens bestimmt. Auch in einer langjährigen Beziehung tut es gut, wenn der Partner unerwartet ein Liebesbekenntnis zu hören bekommt. Doch gerade für frisch Verliebte haben die 3 magischen Worte einen besonderen Stellenwert. Schließlich markiert die Liebeserklärung für viele Paare eine Art Startschuss für die Beziehung. Denn eine Liebeserklärung, so Hegmann, ist ein Zeichen für Verbindlichkeit und sollte nicht leichtfertig ausgesprochen werden. Diese 9 einfachen Dinge machen Frauen wirklich glücklich

Wann ist der richtige Moment, meine Liebe zu gestehen?

Tatsächlich gibt es keinen "richtigen" Moment für eine Liebeserklärung. Doch wann ist es zu früh, wann zu spät? Der Paarberater: "Wer an Liebe auf den ersten Blick glaubt, wird bei einer Liebeserklärung, die zu lange auf sich warten lässt, eher das Gefühl bekommen 'in der Schwebe' hängen gelassen zu werden." Andere, bei denen sich Liebe erst langfristig über Zuwendung, Vertrauen und Zeit aufbaut, empfinden eine Liebeserklärung erst nach Abklingen der anfänglichen Euphorie als authentisch. Entscheide, zu welcher Strategie du tendierst. Oder versuche, dich in den Partner zu versetzen. "Wenn du dir in Bezug auf das Tempo deiner Beziehung unsicher bist, dann frage nach", ermutigt der Coach. Beispiel: "Sag mal, geht es dir eigentlich gerade zu schnell mit uns?" Das zeigt vor allem, dass du Rücksicht auf deinen Partner nehmen willst. Vermeide Konflikt-Situationen. Ideal für die Liebeserklärung ist eine Situation, in der ihr euch beide wohlfühlt und nicht fürchtet, gestört zu werden.

Wie bringe ich den Mut für eine Liebeserklärung auf?

Du musst über deinen Schatten springen. Also, Augen zu und durch! Angst vor Zurückweisung ist menschlich und niemand möchte gerne sein Herz offenlegen, um dann enttäuscht zu werden. Klar, eine mündliche Liebeserklärung erfordert viel Mut und Geschick, aber: "Menschen honorieren Mut deutlich mehr als Unsicherheit", beruhigt der Partnerschaftsexperte. Natürlich ist Ablehnung eine mögliche Antwort auf ein Liebesbekenntnis. Aber bedenke: Zwischen euch besteht ja bereits eine Art von Verhältnis, wenn du überlegst, deine Liebe zu gestehen. Solltest du unsicher sein, übe vorher! Schreibe dir auf, was du sagen willst oder sage es dir vor. Klingt komisch, wird dir aber helfen, die Nervosität einzudämmen. Mach dir bitte nicht zu viel Druck. Denn jemand, der dich liebt, wird sich über deine Mühe aufrichtig freuen, auch wenn du nervös bist oder etwas schiefläuft.

Was kann ich bei einer Liebeserklärung sagen?

Erinnere dich daran, warum du dich in die Person verliebt haben. War es ihre Warmherzigkeit, ihr Sinn für Humor oder die ihre Ausstrahlung? Jeder Mensch ist verschieden und so wird auch deine Liebste oder dein Liebster ganz besondere Charakterzüge haben, die sie oder ihn zu DER wichtigsten Person für dich machen. Versuche, dich bei einer Liebeserklärung auf das zu besinnen, was diese Person so einzigartig macht. Für die meisten Menschen ist eine Liebeserklärung vor allem dann schön, wenn sie nicht nur hören, dass du sie liebst, sondern auch warum. Denke an eine Situation, in der du gemerkt hast, wie viel sie dir bedeutet. So hinterlässt du einen guten Eindruck

Bleiben dir die Worte im Halse stecken? Versuche es mit einem Liebesbrief

Dann ist die wohl klassischste Form eines Liebesgeständnisses eine Option für dich: Liebesbriefe sind, sofern gut geschrieben, eine kreative und schöne Form, jemandem die Liebe zu gestehen. Aber auch hier kommt es darauf an, von Herzen zu schreiben. Keine abgedroschenen Phrasen aus dem Internet abschreiben! Beginne lieber damit auszuführen, was dich dazu bewogen hat, den Brief zu schreiben und wie du dich dabei fühlst.

Eine Liebeserklärung ist übrigens nicht der Schlüssel für eine glückliche Beziehung. Experte Hegmann: "Es geht in einer Beziehung weniger um das, was du sagst, sondern um das, was du tust. Dem Partner Aufmerksamkeit und Interesse entgegenzubringen, ist bei Weitem wichtiger als ein spektakuläres Liebesgeständnis." Diese 8 Beziehungsphasen durchläuft jedes Paar

Du willst mehr Spaß im Bett? Dann aufgepasst! Denn unser zielgerichteter Trainingsplan verpasst dir in nur 8 Wochen mehr Durchhaltevermögen, Stabilität und Beweglichkeit:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Besser im Bett in 8 Wochen Trainingsplan

speziell für mehr Performance im Bett

alle Übungen als Bild und Video

nur Kurzhanteln nötig

spezifisches Warm-up inklusive Schließen Trainingsplan Besser im Bett in 8 Wochen 8-Wochen-Trainingsplan

speziell für mehr Performance im Bett

alle Übungen als Bild und Video

spezifisches Warm-up inklusive

nur Kurzhanteln nötig Du willst mehr Spaß im Bett? Dann aufgepasst! Denn unser zielgerichteter Trainingsplan verpasst dir in nur 8 Wochen mehr Durchhaltevermögen, Stabilität und Beweglichkeit. Ideale Voraussetzungen, um im Bett ausdauernder zu performen. Plus: Du benötigst für die Umsetzung kaum Trainings-Tools. Insofern kannst du jedes Workout bequem zu Hause absolvieren. Lediglich Kurzhanteln solltest du parat haben. Also, auf geht's! Die speziell konzipierten Workouts schulen nicht nur Ausdauer, Statik und Beweglichkeit, sondern sehen auch eine hohe Intensität vor – wie im Schlafzimmer (oder wo’s sonst noch zur Sache geht). Zudem stärken dich die Übungen in den beliebtesten Stellungen. Ein weiterer Nebeneffekt dieses Trainingsplans ist übrigens, dass du ganz nebenbei auch Fett verbrennst und sogar Muskelmasse aufbaust. Schließlich spürt auch deine Partnerin, wenn du mit deiner Optik zufrieden bist. Nur umsetzen musst du die Workouts selbst. 3 pro Wochen stehen an, aber das ist es auch wert, oder? Mehr Spaß im Bett? Unser Plan macht's möglich. In 8 Wochen und mit nur 3 Einheiten pro Woche bekommst du mehr Ausdauer, Stabilität und Beweglichkeit. Du wirst leistungsfähiger und kannst so für reichlich lustvolle Momente sorgen. Also, Plan herunterladen und Liebesleben genießen! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Was kann ich noch sagen, außer "Ich liebe dich"?

Klar, "Ich liebe Dich" ist wohl die direkteste Art, dem Partner die eigenen Gefühle zu zeigen. Das ist schön – aber auf die Dauer eintönig. Es gibt unzählige Alternativen. Wir zeigen dir die 6 schönsten Sätze, in denen sich ein "Ich liebe dich" versteckt:

1. "Ich vertraue dir"

Vertrauen ist die Basis einer jeden Beziehung. Dieser Satz zeigt dem Partner, dass du seine Loyalität schätzt und dich ihm öffnest. Sich vor seinem Partner so verletzlich zu zeigen, ohne Angst haben zu müssen, erfordert großen Mut und ist definitiv eine Liebeserklärung.

2. "Du kannst auf meine Unterstützung bauen"

Partner, die füreinander da sind, fühlen sich in einer Beziehung sicher und können Vertrauen und Intimität leichter aufbauen. Lass deinen Partner wissen, dass du hinter ihm stehst, wenn es darauf ankommt. Wer einmal in einer Beziehung erfahren durfte, dass der Partner in schwierigen Zeiten für einen da war, weiß, wie viel ein Satz wie "Ich bin für dich da" bedeutet.

3. "Es tut mir leid"

Manchen Menschen fällt eine Entschuldigung schwerer als eine Liebeserklärung. Solltest du zu dieser Sorte gehören – bitte spring über deinen Schatten. Denn zuzugeben, dass du im Unrecht warst und Verantwortung dafür übernehmen willst, zeigt Stärke. Ein ehrliches Schuldeingeständnis und die Gewissheit, dass du für deine Fehler geradestehen kannst, beweist Reife und macht dich für deinen Partner noch wertvoller.

4. "Lass uns bitte später noch einmal darüber reden"

Streits sind völlig normal, aber wie wir mit ihnen umgehen, beeinflusst unsere Beziehung maßgeblich. Mit diesem Satz zeigst du, dass dir etwas an dem guten Verhältnis zwischen euch liegt. Oft lassen sich Konflikte leichter lösen, wenn die erste Wut verraucht ist. So löst du Beziehungsprobleme selbst.

5. "Ich bin stolz auf dich"

Dieser Satz suggeriert dem Partner Liebe und Wertschätzung. Wir alle streben nach Lob und Anerkennung und auch in einer Partnerschaft sind sie unerlässlich. Mit einem "Ich bin stolz auf dich" zeigst du deinem Partner oder Partnerin, dass du glücklich bist, an ihrer oder seiner Seite zu sein und stolz darauf, an ihren oder seinen Erfolgen teilzuhaben. Wer sich so geliebt fühlt, wird danach streben, das Kompliment auch zu verdienen.

6. "Ich mag dich so, wie du bist"

Viele sagen, dass wahre Liebe sich erst zeigt, wenn man die rosarote Brille der ersten Monate absetzt und der Alltag beginnt. Häufig lernt man den Partner mit Stärken und Schwächen noch einmal neu kennen. Wer dann sagen kann "Ich mag dich, so wie du bist" zeigt, dass er den anderen bedingungslos akzeptiert und liebt.

Wie gehe ich mit Ablehnung um?

Die Angst, abgelehnt zu werden, kennt jeder. Wer einmal einen Korb kassiert hat, weiß, das tut wirklich weh. Dennoch sollte das niemals ein Grund sein, seine Gefühle zu verheimlichen. Laut einer Studie des Massachusetts Institute of Technology sind es gerade Männer, die ihre Gefühle zuerst gestehen. "Frauen wünschen sich oft, dass die erste Liebeserklärung vom Mann ausgeht, denn sie ist ein Zeichen von Verbindlichkeit", meint Hegmann.

Erfolgt eine Liebeserklärung bereits nach wenigen Tagen, kann das natürlich auch ein Grund sein, warum eine Antwort auf sich warten lässt. Viele vermuten einfach, dass die 3 magischen Worte als Öffner der Schlafzimmertür gesehen werden. "Wenn jemand bereits glaubt, nur fürs Bett gut genug zu sein, wird man aus einer frühen Liebeserklärung genau das herauslesen."

"Liebe kann man nicht erzwingen", weiß der Partnerschaftsexperte. Sollte deine Traumfrau oder Traummann die Gefühle nicht erwidern und sagt dir das klar und deutlich, solltest du dankbar für die Offenheit sein. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Die Chance, dass deine Auserwählte oder dein Auserwählter das Gleiche fühlt, ist sehr hoch, weiß Hegmann: "Liebeserklärungen werden nur in den seltensten Fällen nicht erwidert." Menschen senden meist eine Vielzahl von Signalen, die dir helfen können, eine Entscheidung zu treffen. Tipp: Berate dich mit einem Freund oder einer Freundin.

Fazit: Eine Liebeserklärung sollte vor allem authentisch sein

Es geht bei einer Liebeserklärung vor allem um die Echtheit der Gefühle. Sie sollte von Herzen kommen und authentisch sein. Abgedroschene Phrasen sind tabu. Aufregung und Angst vor Ablehnung sind völlig normal, jedoch lediglich ein Grund, die eigenen Gefühle zu prüfen, nicht einen Rückzieher zu machen. Riskiere etwas!