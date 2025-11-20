Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
LifeMenü aufklappen
Reise
StyleMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Deals

Black Week 2025: Bis zu 43 % Rabatt auf Polar

Black Week Deal bei Polar
Black Week 2025: Bis zu 43 % Rabatt auf Polar – jetzt Sportuhren und Sensoren sichern!

Polar hat zur Black Week eine exklusive Aktion gestartet, bei der du auf ausgewählte GPS-Sportuhren und Herzfrequenz-Sensoren bis zu 43 % Rabatt bekommst
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.11.2025
Als Favorit speichern
Polar Black Friday Angebote
Foto: PR

Du willst smarter trainieren, deine Leistung verbessern oder suchst ein Fitness-Gadget, das wirklich weiterhilft?

Dann lohnt sich jetzt ein Blick auf die Black Week Deals von Polar: Von leichten GPS-Laufuhren über Premium-Multisportmodelle bis hin zu präzisen Herzfrequenz-Sensoren – die beliebtesten Produkte der Marke sind stark reduziert. Perfekt, um sich selbst oder anderen ein sportliches Upgrade zu Weihnachten zu schenken.

Nur bis 1. Dezember 2025 bei Polar!

Die Highlights der Polar Black Week 2025

Ob ambitioniertes Lauftraining, Multisport-Workouts oder präzise Herzfrequenzmessung – diese Angebote gehören zu den Bestseller-Deals der Aktion.

Alle Deals findest du hier. 

Polar steht seit Jahrzehnten für präzise Trainingsdaten, verlässliche Herzfrequenzmessung und durchdachte Tools für bessere Erholung. Mit Polar bekommst du Klarheit über Leistung, Fortschritt und Gesundheit.

Fazit