Deals

Black Week bei WHOOP Peak und WHOOP Life

WHOOP Peak und Life Black Friday Angebote
Black Friday Sale bei WHOOP Peak und WHOOP Life – mehr Performance aus deinen Daten

WHOOP bietet zur Black Week starke Deals auf WHOOP Peak und WHOOP Life – perfekt, wenn du dein Training smarter steuern und stärker ins neue Jahr starten willst
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.11.2025
Als Favorit speichern
Whoop render 2
Foto: PR

Du willst schon immer tracken, wie hart dein Training wirklich ist, wie schnell du regenerierst und ob dein Körper bereit für die nächste Belastung ist? WHOOP Peak und WHOOP Life geben dir genau diese Antworten. WHOOP ist ein Wearable für alle, die ihre Leistung ernst nehmen. Unauffällig zu tragen, aber maximal aussagekräftig, wenn es um Belastung, Erholung und Schlafqualität geht.

Jetzt WHOOP Peak und WHOOP Life hier auf WHOOP.com sichern.

Exklusive Black Friday WHOOP-Deals für deine Peak Season

Deals zum Black Friday und Cyber Monday vom 20. November bis zum 02. Dezember 2025:

  • 45,00 € sparen bei einer Membership von WHOOP Peak (12 und 24 Monate)
  • 70,00 € sparen bei einer Membership von WHOOP Life (12 und 24 Monate)

Außerdem Deals zu den festlichen Feiertagen vom 12. Dezember bis 19. Dezember 2025:

  • 10 % sparen bei einer Membership von WHOOP Peak (12 und 24 Monate)
  • 10 % sparen bei einer Membership von WHOOP Life (12 und 24 Monate)

Unser Tipp: Die smartere Off-Season

Zwischen Jahresend-Stress, Weihnachtsessen und spontanen Workouts ist es schwer, den Überblick zu behalten. WHOOP hilft dir, Off-Season nicht mit "Pause", sondern mit gezielter Regeneration und smarter Planung zu füllen: An welchen Tagen fehlt deinem Körper Schlaf und Erholung? Wo sind versteckte Belastungs-Spitzen im Alltag?

Dein Schlaf wird getrackt

WHOOP zeigt dir, wie gut du wirklich regenerierst. Der Tracker analysiert Schlafphasen, Qualität, Unterbrechungen und Erholungsmarker.

Strain & Recovery: Zahlen statt Bauchgefühl

WHOOP bewertet Training, Alltag und Stress in einem Belastungs-Score und stellt ihn deiner Erholung gegenüber. Sprich: Du siehst auf einen Blick, wann du ans Limit gehen kannst und wann dein Körper ein paar Gänge runterfahren sollte.

Tiefe Gesundheits-Insights

Herzfrequenzvariabilität (HRV), Ruhepuls, Atemfrequenz und weitere Kennzahlen geben dir ein Frühwarnsystem für Überlastung oder aufkommende Erkältungen. Ideal, um rechtzeitig gegenzusteuern, statt erst zu reagieren, wenn dich der Körper ausbremst.

Fazit