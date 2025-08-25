Braun Series 9 Pro+ Rasierer Test und Review

Rasieren ist für viele Männer Alltag – aber warum sollte sich Routine nicht auch luxuriös anfühlen? Der neue Braun Series 9 Pro+ ist mehr als ein Werkzeug. Er ist ein Statement für Präzision, Pflege und Performance. Mit innovativer Technik, robuster Verarbeitung und kompromisslosem Komfort ist er die Antwort auf die Frage: Wie viel Power braucht eine perfekte Rasur wirklich?Ob du viel unterwegs bist, Wert auf komfortable Reinigung legst, oder gerne Ersatzteile direkt griffbereit hast – der Rasierer bleibt stets derselbe. Der Unterschied liegt im Zubehör. Wir zeigen dir, was drin steckt – und welche Variante zu deinem Lifestyle passt.

Technologie trifft moderne Männerrasur: Warum dieser Rasierer anders ist Was diesen Rasierer von anderen unterscheidet? Präzision. Power. Performance. Der Braun Series 9 Pro+ ist nicht ohne Grund Braun’s bislang bester Rasierer. Mit seinen neuen ultradünnen Präzisionsklingen (mit 45 % mehr Stabilität!) sorgt er für eine sanfte, hautschonende Rasur – selbst bei dichtem Bartwuchs oder empfindlicher Haut.

Dank der weiterentwickelten Pro-SensoAdapt-Technologie scannt er deinen Bart unglaubliche 300 Mal pro Sekunde – und passt sich automatisch an deine Bartdichte an. Das Ergebnis: Weniger Züge. Mehr Gründlichkeit. Weniger Hautirritationen. Und das in deutscher Ingenieursqualität – „Made in Germany“.

Das 6-in-1 SmartCare Center – Dein Barber-Assistent zu Hause Wer sein Auto regelmäßig zur Pflege bringt, sollte es seinem Rasierer nicht anders ergehen lassen. Das SmartCare Center ist quasi die Premium-Autowäsche für deinen Series 9 Pro+. Es reinigt 10x effektiver als Wasser, pflegt, lädt, trocknet – und verlängert die Lebensdauer deiner Klingen. Du drückst nur einen Knopf. Der Rest passiert automatisch.

Diese Varianten gibt’s – der gleiche Rasierer, unterschiedliche Ausstattung Alle hier vorgestellten Modelle enthalten den identischen Braun Series 9 Pro+ Rasierer. Unterschiede bestehen lediglich im Zubehör. Je nach deinem Lebensstil kannst du dir die Variante auswählen, die am besten zu dir passt:

Braun Series 9 9677cce – Das Rundum-Sorglos-Paket

Lieferumfang: Rasierer, Reiseetui, Ladegerät, Reinigungsbürste, Ladeetui, SmartCare Center, Reinigungskartusche.

Ideal für Vielreisende mit hohem Anspruch an Komfort und vollautomatische Reinigung. Braun Series 9 9665cce – Der Klassiker mit SmartCare

Lieferumfang: Rasierer, Reiseetui, Ladegerät, Reinigungsbürste, SmartCare Center, Reinigungskartusche.

Perfekt für Männer, die zuhause maximale Pflege wünschen, aber auf ein Ladeetui verzichten können. Braun Series 9 9617psi – Der Präzise mit Extra-Scherkopf

Hersteller Braun Series 9 9617psi – Der Präzise mit Extra-Scherkopf

