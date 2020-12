Grooming-Geschenke Diese Geschenke wünschen sich Männer für ihren Körper

Das ging dieses Jahr irgendwie besonders schnell: Gerade war noch Sommer, plötzlich gerätst du schon in den Geschenkestress für die anstehenden Feiertage. Nur keine Panik, hier kommen 5 tolle Grooming-Geschenkideen für Männer inklusive Shopping-Links, damit du deine Präsente Lockdown-konform noch flott online bestellen kannst.

1. Luxus-Hautpflege von Dr. Barbara Sturm

Dinge, die jemand gerne hätte, sich aber selbst nie gönnen würde, sind garantiert gute Geschenke. Ganz klar in diese Kategorie fällt sündhaft teure Luxus-Hautpflege wie die von Dr. Barbara Sturm. Pünktlich zu Weihnachten gibt’s gerade ein tolles Discovery-Set bestehend aus Reinigung, Peeling Gesichtscreme, zwei Seren und Augenpflege. Mit knapp 150 Euro nicht gerade billig, aber ein Garant für strahlende Augen unter dem Baum. Vorausgesetzt natürlich, der Beschenkte interessiert sich für Hautpflege. Die besten Gesichtspflege-Tipps für Männer haben wir übrigens hier zusammengefasst.

Dr. Barbara Sturm / PR "Men's Discovery Kit" von Dr. Barbara Sturm

Jetzt online bestellen

2. Technik-Highlight für die Zähne

Eine Zahnbürste zu verschenken, klingt erstmal nicht sehr sexy. Diese hier ist aber ein kleines Technik-Highlight. Mit künstlicher Intelligenz hat die „GeniusX“ von Braun vom Zahnputzverhalten tausender Menschen gelernt. Die Zahnbürste erkennt, wie jemand putzt und hilft, die Putztechnik zu verbessern – stylisch sieht sie dabei auch noch aus. Doch ein ganz schön cooles Geschenk, oder?

Oral-B / PR Für strahlend weiße Zähne: "GeniusX" von Oral-B

Hier gibt's die Zahnbürste zum Spitzenpreis

3. Für coole Dusch-Konzerte

Die Person, die du beschenken willst, gibt gern Privatkonzerte unter der Dusche? Dann kommen hier gute Background-Sounds: Der wasserfeste Bluetooth-Lautsprecher für die Dusche wird per USB geladen und per Saugnapf an die Fliesen geklebt. Eine top Geschenkidee, die nicht die Welt kostet. Hier kannst du das Gadget bestellen.

Haissky / PR Bluetooth-Duschlautsprecher von Haissky

Hier schnell online bestellen

4 . Parfum verschenken, aber richtig

Parfum zu Weihnachten ist sehr beliebt, aber auch immer etwas heikel. Damit sich der Beschenkte auch über den Duft freut, hilft es zu wissen, was er aktuell benutzt und im Netz nach Parfums mit ähnlichen Komponenten zu suchen. Immer noch zu viel Auswahl? Dann lehnen wir uns jetzt mal mit einer Pauschalisierung aus dem Fenster: Ein Klassiker, den (fast) jeder Mann mag ist das Eau de Parfum "Boss Bottled" von Boss. Der unaufdringliche Mix aus Äpfeln und Zimt ist weder zu herb, noch zu süß.

Boss / PR Diesen Duft mag jede(r): "Boss Bottled" riecht nach Äpfeln und Zimt

Hier bekommst du das Parfum

5. Das perfekte Geschenk für jeden Mann

Für Elektrorasierer geben Männer selbst ungern viel Geld aus, obwohl sie diese täglich brauchen. Der Porsche unter den Systemrasierern ist aktuell übrigens das Modell "Series 9" von Braun. Wenn du den verschenkst, kannst du garantiert Eindruck schinden. Übrigens: Wir haben noch weitere Rasierer getestet. Unsere Erfahrungsberichte findest du hier.

Braun / PR Für beste Rasurergebnisse: "Series 9" von Braun

Hier gibt es den Rasierer

Ganz egal, ob du den Link noch schnell an deine Lieben weiterschickst, selber die Produkte verschenkst oder dir einfach selbst mal selbst eine Freude machst: Mit unseren Grooming-Geschenkideen bist du dieses Jahr für Weihnachten perfekt gerüstet. Also, frohes Fest!