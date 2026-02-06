Hautpflege für Männer: Effizient und innovativ

Was moderne Männer wirklich über Hautpflege denken Gesichts- und Hautpflege ist für viele Männer längst kein Nischenthema mehr. Eine von Shark Beauty in Auftrag gegebene Studie1 zeigt klar: Für 51 Prozent der Teilnehmer spielt Hautpflege eine zentrale Rolle.

Dabei geht es den Männern nicht um den perfekten Teint oder faltenfreie Selfies. Sie wollen vorrangig die Hautreinheit fördern und damit Problemen vorbeugen, bevor sie entstehen. Es geht um Schutz, Gesundheit und Wohlbefinden – nicht um idealisierte Ästhetik.

Genau deshalb gaben fast drei Viertel der befragten Männer an, dass Hautpflege genauso selbstverständlich sein sollte wie Zähneputzen. Diese Einstellung zieht sich durch alle Generationen, vom Studenten bis zum 60-Jährigen.

Wenn Pflege simpel, wirksam und logisch sein soll Gerade weil Männer heute bewusster mit ihrer Haut umgehen, wünschen sie sich Lösungen, die ohne viel Erklärung funktionieren. Viele kennen trockene Haut nach dem Rasieren, Unreinheiten nach dem Sport oder ein müdes Hautbild nach langen Arbeitstagen. Gleichzeitig fehlt oft die Geduld für lange Routinen oder das Wissen, welche Produkte überhaupt sinnvoll miteinander kombinierbar sind.

SharkNinja Wer in seinem Leben auf Innovation setzt, will diese auch im Badezimmer nutzen.

Genau diesen Gedanken spiegeln die Studienzahlen wider: 50 Prozent der pflegeaffinen Männer würden sofort ein technisches Gerät nutzen, wenn es ihre Hautpflege effizienter macht. Besonders Großstädter zeigen eine hohe Bereitschaft, innovative Tools in ihren Alltag einzubauen – einfach, weil sie funktionieren, Zeit sparen und klar belegbare Effekte haben.

Damit wird deutlich: Technologie ist für Männer kein "Beauty-Gadget", sondern ein logischer nächster Schritt. Ein Upgrade der Routine, das nicht mehr kostet als ein paar Minuten am Tag – aber sichtbare, nachvollziehbare Ergebnisse liefert. Hier kommt die CryoGlow von Shark ins Spiel.

Effektive Skincare für zuhause Bei der Shark CryoGlow handelt es sich um Deutschlands erste LED-Lichttherapie-Maske mit integrierter Kühlung für die Augenpartien. Als EU-zertifiziertes Medizinprodukt nutzt sie die klinisch getestete iQLED-Technologie, um dermatologisch optimierte Behandlungen mit hochenergetischem rotem, blauem sowie tiefem Infrarotlicht zu ermöglichen.

SharkNinja Die iQLED-Technologie kombiniert rotes und blaues LED-Licht mit tiefem Infrarotlicht.

Für spürbare Ergebnisse bei täglicher Anwendung in nur wenigen Wochen bietet CryoGlow insgesamt vier Modi, die du leicht über die integrierte Fernbedienung aktivieren kannst. So kann auf die Bedürfnisse verschiedener Hauttypen eingegangen werden – von der Akne-Behandlung über die Verfeinerung des Hautbildes bis zur Belebung der Augenpartie.

In drei Schritten zur Profi-Routine Vorbereitung: Reinige dein Gesicht gründlich. Eine glatte Hautoberfläche optimiert die Lichtaufnahme. Modus wählen: Über die Fernbedienung startest du dein Programm. Die Augenkühlung kann in drei Stufen individuell zu jedem Modus hinzugeschaltet werden oder als eigenständiges Programm gewählt werden. Regeneration: Lehn dich zurück. Nach der Behandlung (je nach Programm 4 bis 15 Minuten) schaltet sich das Gerät automatisch ab.

SharkNinja Über die integrierte Fernbedienung mit Display kannst du bequem die verschiedenen Betriebsmodi einstellen.

Vier Modi für dein persönliches Skincare-Programm 1. Rot- und Infrarotlicht (6 Minuten) Die Kombination aus Rot- und Infrarotlicht reduziert Rötungen und verfeinert das Hautbild. Studien zeigen: Nach 8 Wochen wirkt das Hautbild verfeinert, der Teint glatter.2

2. Kombinierte Blau-Lichttherapie gegen Akne und Unreinheiten (8 Minuten) Das 3-Phasen-Programm (blau, rot, infrarot) kann besonders wirksam gegen Unreinheiten vorgehen. Das Ergebnis: 21 Prozent weniger Pickel nach nur vier Wochen – plus verfeinerte Poren.3

3. Pflege und Erhaltung (4 Minuten) Ein smarter "Maintenance"-Modus, der den Glow-Effekt stabilisiert und die Ergebnisse der anderen Modi verlängert.

4. InstaChill – gekühlte Augenpartie (5–15 Minuten) Kälte plus LED: perfekt gegen Schwellungen, Müdigkeitsanzeichen und die Spuren langer Arbeitstage. Die CryoGlow ist die erste Maske Europas mit diesem Feature. InstaChill kann in drei Stufen zu anderen Programmen hinzugeschaltet oder als eigenständiges Programm verwendet werden.

SharkNinja Die integrierten, dreistufig regulierbaren Kühlpads sorgen für eine sichtbare Belebung der Augenpartie.

Warum die CryoGlow so gut in den Männeralltag passt Viele Männer trainieren hart, arbeiten viel, schlafen zu wenig – auf der Gesichtshaut zeigen sich die Auswirkungen dieser Belastungen oft zuerst. Die Shark CryoGlow bietet ein optimiertes Pflegeprogramm ohne großen Aufwand: wenige Minuten vor dem Schlafengehen, nach dem Workout oder während du Musik hörst. Fernbedienung drücken, Modus starten, Augen schließen. Den Rest erledigt die Technik.

[1] Shark Beauty Studie zur Skincare-Routine von Männern, durchgeführt von Civey im August 2025, befragt wurden 2.500 Männer ab 18 Jahren.

[2] Ergebnisse aus einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 59 Probanden und 1x täglicher Anwendung der Rot- und Infrarot-Lichttherapie. Individuelle Ergebnisse können variieren.

[3] Ergebnisse aus einer 12-wöchigen klinischen Studie mit 60 Probanden und 1x täglicher Anwendung der kombinierten Blau-Lichttherapie. Individuelle Ergebnisse können variieren.

