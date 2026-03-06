After-Workout-Pflege: NØ COSMETICS Re-Balance Gel Cream

Die Dusche nach dem Training ist für viele das Highlight eines jeden Workouts. Spätestens 30 Minuten nach dem Sport solltest du duschen, sonst kann der Mix aus Schweiß, Hautfett und Bakterien schnell zu Hautunreinheiten führen. Gerade im Gesicht, wo die Haut besonders empfindlich ist. Aber: Jede Dusche wäscht auch hauteigene Barriere-Lipide aus der Haut. Besonders heißes Wasser kann die Haut austrocknen, deshalb ist es besser, eher kurz und lauwarm zu duschen und das Gesicht im Anschluss mit einer passenden Creme zu pflegen und zu schützen.

NØ COSMETICS Re-Balance Gel Cream: unkompliziert und effektiv Nach dem Training, an heißen Tagen oder wenn du zum Nachschwitzen neigst, fühlt sich eine Gesichtscreme mit leichter Textur besonders angenehm auf der Haut an. Wie die restore tøday Re-Balance Gel Cream von NØ COSMETICS. Eine ultraleichte, talgregulierende Gel-Creme, die die Haut regeneriert, ohne sie zu beschweren.

PR Die Re-Balance Gel Cream von NØ COSMETICS ist perfekt für alle, die sich eine leichte Pflege für jeden Tag wünschen.



Perfekt für empfindliche und Mischhaut Die Re-Balance Gel Cream zieht super schnell ein, fettet nicht, hat einen leichten Kühleffekt und wirkt noch dazu gezielt gegen Hautunreinheiten und Rötungen. Sie kann außerdem vorbeugend bei vorzeitiger Hautalterung sowie unterstützend gegen optisch vergrößerte Poren und Pigmentflecken wirken.

Die ideale Pflege also für eine Haut, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, für Mischhaut, bei Unreinheiten, öliger oder empfindlicher Haut. Dank der schwerelosen Textur ist die Re-Balance Gel Cream auch perfekt für alle, die ganz neu ins Thema Hautpflege einsteigen und sich an die Verwendung von Pflegeprodukten erstmal herantasten möchten.

Nur ausgewählte, wirksame Inhaltsstoffe Wie alle Produkte von NØ COSMETICS ist auch die Re-Balance Gel Cream vegan und enthält keine Duftstoffe, Mineralöle, Silikone oder PEGs, sondern sorgfältig ausgewählte, gut verträgliche Inhaltsstoffe, die wirksam und gleichzeitig sanft zur Haut sind und diese gezielt unterstützen.

PR Wer noch mehr will: Zur Re-Balance Serie von NØ COSMETICS gehören auch ein Serum, ein Cleanser und ein Spot Treatment.

Adapinoid®, ein innovatives Retinoid der dritten Generation, wirkt effektiv gegen Unreinheiten und Rötungen, ohne die Haut zu reizen. Niacinamid reguliert die Talgproduktion, verfeinert das Hautbild und lässt Poren ebenmäßiger erscheinen. Glycolipid unterstützt das natürliche Hautmikrobiom und hilft dabei, Unreinheiten und Rötungen zu lindern. Und SpreeØne® stärkt die Hautbarriere und wirkt antioxidativ und festigend.