Saftiges, aromatisches Fleisch zusammen mit Freunden in deinem Lieblings-Steak-Restaurant genießen – diesen Traum am Feierabend oder zum Einläuten des Grill-Wochenendes kannst du jetzt jeden Abend haben! Mit den Steaks von Butcher's by PENNY kommt der unverwechselbare Geschmack von U.S.-Rindfleisch jetzt endlich direkt zu dir nach Hause auf den Grill oder in die Pfanne – mit Black Angus Steaks.

Black Angus: Das saftigste Fleisch kommt vom Premium-Rind

Amerikanisches Rindfleisch ist ein Kraftpaket: Mit einer Vielfalt an Nährstoffen wie Proteine, Eisen, Zink und Vitaminen sind Butcher's Steaks aus U.S.-amerikanischen Black Angus Premium-Rind optimal geeignet für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Mit satten 18,5 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm ist das Eye of Round Steak von Butcher's by PENNY eine hervorragende Proteinquelle – und somit ideal für den Muskelaufbau. Das U.S.-Rindfleisch wird dabei zu 100% unter Einhaltung aller Europäischen Richtlinien in die EU exportiert. Das heißt, dass die Rinder nicht mit hormonellen Wachstumsförderern behandelt wurden. Sie wachsen alle im Rahmen des Programmes für nicht homonbehandelte Rinder (NHTC) auf und genießen sehr viel Zeit auf großen Weiden unter freiem Himmel – und das wirkt sich auf den Geschmack aus. So landet nur das beste Rindfleisch in deiner Pfanne oder auf deinem Grill.

Marmorierung: Getreidefütterung sichert die Qualität der Rinder

Schon optisch unterscheiden sich die Steaks von Butcher's von herkömmlichem Fleisch. Die Marmorierung – also die Verteilung des Fettgewebes im Muskelfleisch – ist unter anderem ein Zeichen von Qualität. Sie lässt das Fleisch zarter, saftiger, aromatischer – und allen voran schmackhafter werden. Und das kommt nicht von ungefähr: Die feine Marmorierung ist das Ergebnis der Getreidefütterung, die die Qualität der Rinder sichert. So ist die Marmorierung eines der Bewertungskriterien für U.S.-Beef. Die Qualität des Rindfleischs wird grundsätzlich in verschiedene Güteklassen unterteilt. Die höchste Qualitätsstufe wird als USDA "Prime" bezeichnet. In Europa ist U.S.-Rindfleisch dieser Top-Güteklasse jedoch in der Breite und dauerhaften Verfügbarkeit kaum erhältlich. Die zwei darauffolgenden Qualitätsstufen sind "Choice" und "Select". Nur mit den Steaks von Butcher's by PENNY kommst du auf den Geschmack der hochwertigen USDA "Choice"-Qualität.

Pure Vielfalt: Butcher's by PENNY Steaks in vielen aromatischen Varianten

Die Butcher's Steaks – exklusiv erhältlich bei PENNY – sind bundesweit in drei Varianten erhältlich: Sirloin Steak, Eye of Round Steak und Inside Round Steak – allesamt von hochwertigem U.S. Black Angus Rind. Zudem gibt es regional noch weitere tolle Zuschnitte wie das Teres Major, Flank-, Flat Iron- und das Striploin-Steak. Das Sirloin ist ein Hüftsteak, das mit ganz besonderer Zärte überzeugt. Das Eye of Round vom hinteren Bein der Rindes ist besonders mager und ideal für marinierte Steaks. Von der Oberschale des Black Angus Rindes kommt das Inside Round Steak, das ebenfalls sehr mager und besonders geeignet zum Grillen oder Braten ist. Diese Steak-Vielfalt findest du nur bei PENNY.

Also, worauf wartest du? Die saftigsten und aromatischsten Steaks kommen nur vom U.S. Black Angus Rind. Lass dich vom Geschmack U.S.-amerikanischer Premium-Qualität überzeugen.