Men's Health Camp Leistungen und Preise

Lust auf Sport, Strand, Berge Sixpack? Dann komm mit uns in das Men's Health Camp oder Couples-Camp!

Termine 2021

Men's Health Camp und Couples-Camp

Deine Camp-Termine auf Kos (Griechenland):

Premiere COUPLES-CAMP: 09.05 bis 16.05.2021 Jetzt buchen

Men’s Health Camp: 16.05. bis 23.05.2021 Jetzt buchen

Deine Camp-Termine in Bad Leonfelden (Österreich)

Couples-Camp: 28.08. bis 04.09.2021 Jetzt buchen

Deine Camp-Termine in Andalusien (Spanien):

Men's Health Camp: 22.10. bis 29.10.2021 Jetzt buchen

Preise 2021

Frühjahrs-Camps 2021 im Mitsis Blue Domes Resort & Spa Kos

Couples Camp: 09.05. – 16.05. 2021 ab 1377,00 Euro

Men’s Health Camp: 16.05. bis 23.05.2021 ab 1377,00 Euro

Couples-Camp im Falkensteiner in Bad Leonfelden:

Couples-Camp: 28.08. – 04.09. 2021: ab 1197,00 Euro

Oktober-Camps im Valentin in Novo Sancti Petri:

Men’s Health Camp22.10. bis 29.10.2021: ab 1297,00 Euro

*** unter Vorbehalt eventueller Flugzuschläge***

Darin enthalten:

Hin- und Rückflug von und zur jeweiligen Destination (Andalusien, Kos)

Transfer vom Flughafen zum Camp-Hotel und zurück (Andalusien, Kos)

Übernachtung im Camp-Hotel

Verpflegung

Teilnahme am Men’s Health und/oder Couples-Camp mit mehr als 200 Angeboten pro Woche und an den Theorieworkshops

Camp-Shirt & Trinkflasche

Hochwertiges Goodie-Bag

Zimmeroptionen Frühjahrs-Camp im Mitsis Blue Domes Resort & Spa Kos:

09.05.-16.05.2021

16.05.-23.05.2021

Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: 177,00 Euro

Zuschlag Meerblick (nur mit Standardzimmer): 97,00 Euro

Zimmeroptionen Couples-Camps im Falkensteiner Hotel & Spa in Bad Leonfelden:

28.08.-04.09.2021

Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: 197,00 Euro

Zuschlag von Standardzimmer auf Superior: 97,00 Euro

Zimmeroptionen Oktober-Camps im Valentin Novo Sancti Petri in Andalusien:

22.10.-29.10.2021

Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: 177,00 Euro

Zuschlag Meerblick: 97,00 Euro

Zuschlag von Standardzimmer auf Superior: 177,00 Euro

Rabatte

BestBuddy-Rabatt

Komm gemeinsam mit deinem Freund in Bestform! Der Rabatt in Höhe von 100 Euro (pro neu akquiriertem Kumpel) wird für maximal zwei neue Teilnehmer gewährt.

CouplesPlus-Rabatt: Du entscheidest dich mit deiner Partner*in für das Couples-Camp? Dann profitiert ihr beim Akquirieren eines neuen Pärchens vom exklusiven CouplesPlus-Rabatt in Höhe von 150E Euro! Deine Partner*in war auch noch nicht dabei? Dann sichere dir den exklusiven Couple-Rabatt in Höhe von 75 Euro!

Bedingungen: Dein Kumpel...

muss neuer Teilnehmer sein und darf noch nie an einem vorherigen Men's Health Camp teilgenommen haben.

muss separat, aber am selben Tag buchen (bitte einander im Kommentarfeld angeben).

Hinweis: Zwei neue Teilnehmer können sich nicht gegenseitig akquirieren!

Die Bedingungen sind für beide Rabatte dieselben.

Den BestBuddy-Rabatt, Couples-Rabatt oder CouplesPLUS-Rabatt berücksichtigen wir bei der Rechnungsstellung.

Anmerkungen zur Buchung

Nach der Buchung bekommst du eine Buchungsbestätigung per E-Mail zugesandt. Wir prüfen daraufhin deine Buchung, berücksichtigen eventuell einen Rabatt (wenn dieser bei der Buchung angegeben wurde), fragen gewünschte Zusatzleistungen an etc. Sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist und es keinen Rücksprachebedarf mehr zu den gebuchten Leistungen gibt, bekommst du von uns die Rechnung per E-Mail zugesandt. Solange wir nicht einschätzen können, ob die Camps Corona bedingt wirklich durchgeführt werden können, haben wir uns dazu entschlossen keine Anzahlung von dir zu verlangen! Weitere Informationen der Zahlungsweise sind ebenfalls in deiner Rechnung aufgeführt. 10 bis 14 Tage vor Camp-Beginn senden wir dir die digitalen Reiseunterlagen zu.

Für Anfragen zu Flügen, zusätzlichen Verlängerungstagen oder anderen Sonderleistungen, schreibe diese bitte direkt in das Kommentarfeld oder setze dich gern vorab mit uns in Verbindung. Telefonisch erreichbar sind wir von Montag - Freitag von 10:00-18:00 Uhr unter +49 (0) 30 4401 06 460 oder per E-Mail an mhc@bestmoodevents.de