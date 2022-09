Gewinne einen stylischen Anzug

Anzeige CG – CLUB of GENTS Gewinne den Anzug vom 1. FC Union Berlin und CG – CLUB OF GENTS

Auf dem Spielfeld im Trikot und auf Reisen im Look von CG – CLUB of GENTS. Damit die Spieler des 1. FC Union Berlin nicht nur auf dem Platz eine gute Figur abgeben, ist CG – CLUB of GENTS offizieller Herrenausstatter für das gesamte Team.​ Hier kannst du einen Union-Anzug gewinnen

Seit Sommer 2021 ist CG – CLUB of GENTS offizieller Ausstatter des 1. FC Union Berlin und versorgt die Fußballprofis 3 Jahre lang mit Anzügen, Hemden und Accessoires. In diesem Jahr, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, spielt der 1. FC Union Berlin in der UEFA Europa League. Zu diesem Anlass hat der Herrenausstatter CG – CLUB of GENTS einen exklusiven Union-Anzug kreiert.

Fashion-Volltreffer für den 1. FC Union Berlin

Der Union-Anzug ist in einem Dunkelblau gehalten und zeichnet sich durch fein ausgearbeitete Union-Elemente im Innen- und Hosentaschenfutter sowie den Knöpfen und dem Pin aus. Das Sakko ist halb gefüttert und hat aufgesetzte Taschen. Die Hose ist für den sportlichen Look einmal umgeschlagen und hat einen Gummizug im Bund. Durch den modernen, hochflexiblen Stoff und Schnitt eignet sich der blaue Anzug ideal für die Reisen der Spieler.

Hier kannst du den Union-Anzug kaufen

Mit dem Union-Anzug beweist CG – CLUB of GENTS wieder einmal: Anzüge haben lange nicht mehr das verstaubte Image von alten Männern im Büro. Sie sind angesagt, cool und machen einen super Look.

Mach mit beim Instagram-Gewinnspiel

Wechsle auch du das Trikot gegen einen Union-Anzug und spiele in der Style Europa League mit. Als Men's-Health-Leser hast du die Chance, einen Union-Anzug im Wert von 399,90 Euro (Sakko 269,95 Euro und Hose 129,95 Euro) zu gewinnen. Was du dafür tun musst, erfährst du in der Caption dieses Posts:

Neugierig, wann der 1. FC Union Berlin spielt? Auf der folgenden Grafik findest du die UEFA-Termine, die du dir unbedingt in deinen Kalender eintragen solltest. Zugucken lohnt sich garantiert.

1. FC UNION Berlin Hier findest du die Spieltage vom 1. FC UNION Berlin in der UEFA-League

CG – CLUB of GENTS: Mehr als bloß Anzüge

Casual, Business, Evening – für jeden Anlass gibt es das passende Outfit: Neben klassischen Anzügen mit modernem Twist hat CG – CLUB of GENTS auch Sakkos, Westen, Mäntel, Hosen, Hemden sowie Strick und Jersey im Programm. Alles in Top-Qualität, bester Verarbeitung und perfekter Passform – von Super Slim Fit bis Oversized. Das ist Mode für Männer mit Haltung, die sich gern kleiden, wie sie sich fühlen: confident, straight, authentic.

Hier geht's zum CG – CLUB of GENTS Onlineshop