Eine neue Generation von Proteinshakes hat in den letzten Jahren den Fitnessmarkt erobert: Clear Whey. Ob Produkte wie Isoclear, WPG-85 oder Protein Juice den Hype wirklich wert sind? Das erklärt dir der erfolgreiche Coach und Content Creator Johannes Luckas.

Was hinter dem Begriff Clear Whey genau steckt (und vor allem, was drinsteckt) und welche Vorteile es gegenüber klassischem Proteinpulver hat, liest du hier.

Was genau ist ein Clear Whey? Bei Clear Whey (englisch clear = klar, Whey = Molkenprotein der Milch) handelt es sich um einen klaren Proteinshake aus Molkenproteinisolat. Er unterscheidet sich in Aussehen und Konsistenz deutlich von den cremigen Shakes, die du vielleicht bisher getrunken hast, und erinnert eher an einen Fruchtsaft.

"Während normale Proteinshakes eher einem klassischen Milchshake ähneln, besticht ein Clear Whey durch seinen frischen, Limo-artigen Charakter", erklärt unser Experte, der selbst Bodybuilder und Personal Trainer von diversen Athleten ist. "Die meisten Menschen würden nicht mal merken, dass sie gerade pure Proteine trinken", so Luckas, der seine über 350.000 Follower auf YouTube regelmäßig mit Trainingsvideos und Tipps versorgt.

Johannes Luckas Unser Experte: Bodybuilder Johannes Luckas

Was ist der Unterschied zu herkömmlichen Whey? Die beiden Proteinshake-Varianten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Optik und Konsistenz:

Clear Whey (plus Wasser) = klare Flüssigkeit, wie Saft

Whey (plus Milch oder Wasser) = cremige Konsistenz Doch damit nicht genug: Denn während es sich bei herkömmlichen Whey häufig um Molkenproteinkonzentrat handelt, bildet bei einem Clear Whey immer reines Molkenproteinisolat die Basis. Einige Whey-Proteinpulver enthalten auch einen Mix aus Isolat, Konzentrat und Hydrolysat. Und natürlich kannst du auch klassisches Whey als Isolat bekommen.

Aber was ist denn nun genau der Unterschied zwischen Isolat und Konzentrat? Molkenproteinisolat zählt zu den qualitativ hochwertigsten Eiweißpulvern und durchläuft ein spezielles (Mikro-)Filtrationsverfahren, wie der Cross-Flow-Filtration. Dabei wird der Gehalt an Laktose (Milchzucker) und Fett extrem reduziert, der Proteingehalt hingegen liegt bei rund 95 Prozent. Ein Molkenproteinhydrolysat ist wiederum besonders gut und leicht verdaulich, da es genau genommen bereits vorverdaut ("hydrolysiert") wurde.

Hat Clear Whey bessere Nährwerte als Whey-Protein? Beide Varianten haben hervorragende Nährwerte und deine Muskeln werden optimal mit neuem Baumaterial versorgt, keine Sorge. Da Clear Whey jedoch ein reines Isolat ist, hat es im Nährwert-Check tatsächlich ein wenig die Nase vorn.

Wir haben uns einmal die Nährwerte von zwei echten Topsellern einer Marke angeschaut: dem Designer Whey (Isolat + Konzentrat) und dem Isoclear von ESN:

Nährwerte im Vergleich Nährwerte Sorte "Raspberry" pro 30 g Designer Whey pro 30 g Isoclear Energie 111 kcal 104 kcal Fett 1,4 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,7 g 0 g Kohlenhydrate 2,1 0,8 g davon Zucker 1,6 g 0 g Eiweiß 22 g 24 g Salz 0,41 0,04 g

Isoclear hat deutlich weniger Carbs und Salz, kein Fett und ein wenig mehr Protein. Wer einen straffen Ernährungsplan verfolgt und alles detailliert trackt, für den können die Nährwerte wirklich von Vorteil sein. Für Hobby-Sportler spielt der Unterschied keine entscheidende Rolle, die Proteinversorgung ist in beiden Fällen gesichert und es geht bei der Wahl deines Proteinpulvers eher um geschmackliche Vorlieben.

Was sind die Vorteile von einem Clear Whey? "Clear Whey ist äußerst schnell verdaulich, also sehr leicht bekömmlich. Es belastet den Magen nicht und kann sogar während des Trainings getrunken werden", so Fitfluencer Luckas. "Durch die gute Aufnahmefähigkeit gelangen die Aminosäuren schnell ins Blut, das ist vor allem morgens direkt nach dem Aufstehen und direkt nach dem Sport essenziell."

Die Vorteile von Clear Whey in der Übersicht:

Durstlöscher

fruchtiger Geschmack

kalorien- und fettarm

kaum Kohlenhydrate / kein Zucker

laktosearm

leicht bekömmlich und schnell verdaulich

kein Milchgeschmack

Zubereitung mit Wasser statt Milch spart Kalorien

qualitativ hochwertiges Whey-Isolat

alle essentiellen Aminosäuren (EEAs) enthalten

BCAAs (Isoleucin, Leucin & Valin) sind enthalten Für welche Ziele eignet sich Clear Whey? Clear Whey eignet sich – genau wie Whey Protein – zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse. Es ist also im Grunde für alle Fitnesssportler sowie Bodybuilder ideal, um die Muskulatur nach dem Training optimal mit Aminosäuren (Eiweißbausteine) zu versorgen. Johannes Luckas ist übrigens Ostdeutscher Meister sowie Ostdeutscher Vize-Meister im Bodybuilding, sowie mehrfacher Deutscher Meister im Bankdrücken.

Durch den reduzierten Kalorien-, Kohlenhydrat- und Fettgehalt lohnt sich das Isolat vor allem für Athleten in einer fortgeschrittenen kalorienreduzierten Diät (zum Beispiel in der Definitionsphase), da sie an allen Ecken und Enden Kohlenhydrate und Fett einsparen wollen.

Du bist allerdings auch mit einem klassischen – und wesentlich günstigeren – Whey-Konzentrat (oder einem Mix) durchaus gut beraten – keine Frage. Wer den milchigen Geschmack nicht mag oder die Shakes nach dem Training nur schwer runterbekommt, für den ist das Clear Whey eine gute Alternative.

Miljan Zivkovic / Shutterstock.com Fruchtige Clear Wheys haben einige Vorteile gegenüber cremigen Proteinshakes

Clear-Whey-Shakes sind auch prima Sattmacher-Drinks und können dich beim Abnehmen unterstützen. Genauso wie die Ernährungspläne vom Men's-Health-Ernährungscoaching, die zu 100 Prozent individuell sind. Eiweiß sättigt langanhaltend und verhindert so Heißhunger. Clear Whey ist zudem Low-Carb-konform und laktosearm.

Tipp von unserem Experten: Du kannst das Clear Whey als zuckerfreies, gesundes Getränk zu einer proteinarmen Mahlzeit (wie Pizza & Co.) trinken und es damit aufwerten.

Welche Zutaten stecken genau drin? Das hängt natürlich vom Hersteller beziehungsweise Produkt ab. Eines haben aber alle gemeinsam: An erster Stelle in der Zutatenliste steht in den meisten Fällen das Molkenproteinisolat (oder Molkenproteinhydrolysat, wie in dem Clear Whey Isolate von Bulk).

In den meisten Produkten, die wir uns angeschaut haben, finden sich – je nach Sorte – Aromen, Fruchtextrakte, färbende Lebensmittel (wie zum Beispiel Rote-Bete-Pulver) oder Farbstoffe, Säuerungsmittel sowie Süßungsmittel, vor allem Sucralose und Steviolglycoside aus Stevia. Das WPG-85 von Bodybuilding Depot hat eine bemerkenswert kurze Zutatenliste, da man hier vor allem auf Farbstoffe jeglicher Art verzichtet.

Was du in Clear Wheys häufig nicht findest, sind Emulgatoren und Verdickungsmittel, wie Xanthan. Diese Zusatzstoffe sorgen in klassischem Whey unter anderem für eine cremige Konsistenz und gute Löslichkeit. Aber es gibt aber durchaus klare Shakes, in denen diese Zusatzstoffe enthalten sind.

Wie bereitet man Clear Whey richtig zu? Die auf der Packung angegebene Menge Clear Whey (30 Gramm) mit 500 Milliliter kaltem Wasser mixen, am besten benutzt du dazu einen Shaker, fertig.

Dein Shake schäumt stark? Die Schaumbildung ist völlig normal, die Schaummenge ist allerdings von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Experte Luckas: "Möglichst immer einen Shaker mit Sieb nutzen, mit kaltem Wasser gut schütteln und danach einfach für 5 Minuten in den Kühlschrank stellen." Dann ist nicht nur Shake schön kühl, sondern auch der Schaum verschwunden.

Tipp: "Im Sommer noch ein paar Eiswürfel hinzufügen und eiskalt genießen", empfiehlt der TikTok-Star und Profi-Bodybuilder. "Selbst im Winter kann man bestimmte Sorten sogar als heißen "Protein-Tee" trinken."

Welches Clear Whey ist das Beste? Das hängt natürlich ganz von dir und deinen Vorlieben ab. Produkte gibt es viele und die Auswahl an Sorten ist riesig: von Pfirsich-Eistee, über Kirschsaft, Cola oder Cassis bis hin zu Waldmeister.

Wir haben dir in unserer Tabelle einmal ein paar Empfehlungen zusammengestellt:

Clear Whey: Diese Produkte sind top! Unsere Kaufempfehlungen Bestseller mit Top-Bewertungen: Isoclear von ESN Besonders günstig: Protein Juice von Big Zone Viele Sorten & kurze Zutatenliste: WPG-85 von Bodybuilding Depot

Tipp: Du willst ein Clear Whey erst einmal nur probieren, ohne 50 Euro für eine Dose auszugeben? Bei More Nutrition bekommst du zum Beispiel eine 30 Gramm Probiergröße vom More Clear zum Testen bestellen.

Fazit: Clear Whey ist mehr als ein Trend Clear Wheys sind ihr Geld auf jeden Fall wert, da es sich um hochwertiges Molkenproteinisolat handelt, das optimal von deinem Körper aufgenommen und verwertet werden kann. Ob die Konsistenz und die Geschmacksrichtungen, die sich von den klassischen, cremigen Proteinshakes komplett unterscheiden, dein Fall sind, kannst du nur selbst entscheiden.