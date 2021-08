Schief gewickelt? Denkste! Windeln wechseln gehört bei fast allen Vätern inzwischen zum täglichen Geschäft, zum großen wie zum kleinen. Dementsprechend werden Männer aber auch immer anspruchsvoller hinsichtlich der Windelmarke. Doch woran erkennt man eigentlich eine gute Windel? Wichtige Kriterien beim Windelkauf sind Auslaufschutz, Tragekomfort und Handhabung – schließlich will man das Windelnwechseln schnell über die Bühne bringen. Auch für den Windeltest der "Stiftung Warentest" waren diese drei Unterkategorien relevant. Für die aktuelle August-Ausgabe (08/21, www.test.de) wurden 11 Babywindeln verschiedener Hersteller jeweils in der Größe 4 auf den Prüfstand gestellt und ein besonderes Augenmerk auf diese drei Merkmale gelegt.

Pampers ist 2-fach Sieger

Eindeutiger Sieger im Windeltest der Stiftung Warentest: Windeln von: Pampers. Die im Test berücksichtigten Pampers Windeln: die Premium Protection und die Baby-Dry, die als einzige Windeln im Test in der Gesamtbewertung mit der Note "SEHR GUT" abschnitten. Auf den ersten Platz schaffte es die Pampers Premium Protection (Gesamtbewertung: "SEHR GUT: 1,4"), dicht gefolgt von der Pampers Baby-Dry mit der Gesamtnote "SEHR GUT: 1,5". Ein Kopf-an-Kopf-Rennen also, oder in diesem Fall: Po an Po.

Testsieger: Pampers Premium Protection

Der Testsieger Pampers Premium Protection wurde als einzige Windel im Test mit "SEHR GUT" in allen drei Unterkategorien bewertet. Die Ergebnisse im Detail: Tragekomfort: "SEHR GUT (1,4)", Auslaufschutz: "SEHR GUT (1,3)", Handhabung: "SEHR GUT (1,5)". Der Test der „Stiftung Warentest“ stuft den Gewinner als "sehr komfortabel und sicher" ein. Holly shit! Dass diese Windel so gut abgeschnitten hat, liegt unter anderem auch am sogenannten Superabsorber, der bis zu 344 Gramm Flüssigkeit aufsaugen kann. Zusätzliche Saugkanäle verteilten die Flüssigkeit schnell und gleichmäßig in der Windel - so bleiben Babys auch nachts rundum trocken.

Testen gehört zur Pampers-Philosophie

Dass Pampers bei "Stiftung Warentest" so super abgeschnitten hat, kommt nicht von ungefähr: Das Testen von Windeln ist schon seit Jahren ein zentrales Element der Produktentwicklung von Pampers. 350 Expert:innen im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Schwalbach bei Frankfurt am Main arbeiten täglich daran, Pampers-Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Pampers-Windeln werden immer besser

Der Erfolg der Forschungsarbeit lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: So konnte Pampers das Gewicht einer Windel in den letzten 30 Jahren um 50 Prozent reduzieren (erstaunlich in diesem Zusammenhang: gleichzeitig verdoppelte sich die Saugleistung). Auf Basis der Forschungsarbeit bieten die Windeln also unter anderem mehr Nachhaltigkeit bei mindestens gleichbleibendem Schutz. Allein in den letzten fünf Jahren konnte der Materialeinsatz für die Windeln, die ein Baby durchschnittlich in seiner Wickelzeit verbraucht, um 21 Kilo reduziert werden. Spitzenreiter ist hier die Pampers Baby-Dry - mit 29 Gramm die leichteste Windel im Test. Das erhöht den Tragekomfort gleich in doppelter Hinsicht - fürs Baby und für den Papa, der weniger Kilos vom Supermarkt nach Hause schleppen muss.