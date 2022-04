Lass den Stress hinter dir Wir bringen dich wieder in Balance

In der Corona-Zeit ist unser aller Leben aus den Fugen geraten, ganz besonders aber das von Familien: Geschlossene Schulen und Kitas, Doppelbelastung durch Arbeit und Kinderbetreuung sowie kaum Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche - das kann zermürben und zu Stress und Spannung in der Familie führen.

So gaben in einer bevölkerungsrepräsentativen Forsaumfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) im März 2021 mehr als die Hälfte der Befragten mit mindestens einem Kind im Haushalt an, sich durch die Coronasituation (sehr) stark belastet zu fühlen (54 Prozent). Im Vergleich dazu fühlten sich nur 37 Prozent der Befragten ohne Kinder im Haushalt stark bzw. sehr stark belastet.

Meditations- und Entspannungsübungen für Kinder

Die Techniker unterstützt ihre Versicherten jetzt mit der Meditations-App "Aumio". Aumio ist eine Meditations- und Entspannungs-App für Familien und Kinder, die mit spielerischen Übungen, Achtsamkeitstechniken und präventiven Methoden der Verhaltenstherapie hilft, gesund, selbstbewusst und weniger gestresst durch den Alltag zu kommen. Dr. David Surges, Psychologe bei der Techniker erklärt: "Das digitale Angebot umfasst unter anderem Meditationen, Entspannungs- und Einschlafgeschichten und Yogaübungen. Die App kann von den Kindern selbst oder gemeinsam mit den Eltern genutzt werden. So lernen sie schon früh, wie sie auf ihre mentale Gesundheit achten und Resilienz aufbauen."

Stärke deine Resilienz

Wenn deine Kinder weniger Stress erleben, wird das die Spannungen in der Familie zu großen Stücken reduzieren. Aber auch dich selbst als Elternteil und Individuum darfst du dabei nicht vergessen. Wer Wege kennt, sich selbst zu helfen, ist zuversichtlicher und erlebt weniger Stress. Die Psychologie nennt diese seelische Widerstandskraft: Resilienz. Und die wollen wir fördern! Gemeinsam mit der Techniker hat MEN’S HEALTH Dad darum die Initiative BACK TO BALANCE ins Leben gerufen – ein Anti-Stress-Training, das dich nicht alleinlässt.

Lass den Stress hinter dir

Jeden Monat legen wir dazu auf Instagram und TikTok einen BALANCE BOOST DAY ein. An diesen Tagen dreht sich alles rund um Entspannung und mentale Gesundheit.

An jedem Balance Boost Day steht ein anderes Thema im Fokus. Du lernst zum Beispiel, wie du im Alltag abschalten und zur Ruhe kommen kannst. Dich erwarten kostenlose Workouts, Tipps für mehr mentale Gesundheit und geführte Meditations-Classes. Wie du dahinkommst? Einfach in der Instagram-App nach "dadmag.de" suchen und bei TikTok nach unseren Kollegen von "MEN'S HEALTH" suchen. Oder noch einfacher: auf die folgenden Links für Instagram und TikTok klicken – dort warten die BALANCE BOOST DAYS an folgenden Tagen auf dich:

28.04.2022 – Richtig abschalten für mehr Ruhe im Alltag

24.05.2022 – Lernen, positive Gedanken zu fassen

28.06.2022 – Family-Life-Balance: So bekommst du alles unter einen Hut

26.07.2022 – Die besten Lebensmittel und Rezepte gegen Stress

24.08.2022 – Werde aktiv und mache mit uns Sport gegen Stress

14.09.2022 – Wie Kreativität dir hilft, Ängste und Stress loszulassen

Hol dir Rat

Du brauchst individuellen medizinischen Rat zu anderen Themen? Du möchtest zum Beispiel wissen, wie du Schürfwunden richtig reinigst oder was du tun kannst, wenn Kinder nachts nicht schlafen können? Viele Eltern stehen ganz plötzlich vor genau diesen Fragen. Manchmal auch mitten in der Nacht oder am Wochenende. Unter der Telefonnummer 040 – 46 06 61 91 10 erreichen TK-Versicherte 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr unabhängige Kinderärzt:innen und weitere Fachärzt:innen der unterschiedlichsten Fachrichtungen

Mach jeden Tag zum Balance Boost Day

Wir wollen dich ermutigen, so oft es geht, etwas für deine mentale Gesundheit und für ein entspanntes Familienleben zu tun. Nicht nur am Balance Boost Day, sondern am besten täglich – um nachhaltig ein gesundes Gleichgewicht zwischen Beruf, Familien- und Sozialleben zu schaffen, das dir guttut. Also, sei dabei und komm mit uns in Balance.