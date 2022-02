Alle werdenden Väter müssen nun stark sein: Das Leben mit Baby ist kein Ponyhof. So viel Freude unsere Kleinsten in den Alltag bringen, so viel Trubel ist auch vorprogrammiert. Es geht zuweilen hoch her, wenn erst einmal ausgelassen gespielt, gelacht und erkundet wird. Während kleine Malheure im Familienleben dazu gehören und mitunter die schönste Situationskomik kreieren, ist der Endgegner aller Väter nicht zu unterschätzen. Er pirscht sich hinterhältig an, schlägt mit unberechenbarer Wucht zu und seine Wirkung ist folgenschwer: die Kakastrophe. Ob zu Hause oder unterwegs, die Angst vor einer stark ausgelaufenen Windel – einer waschechten Kakastrophe – verfolgt selbst die eingespieltesten Daddys. Denn ist es erst zu spät und die Windel ausgelaufen, gilt es schnell zu handeln, Schadensbegrenzung zu leisten und die Kleinen schnell wieder auf andere Gedanken zu bringen.

Was sicher vielen bekannt vorkommt, bestätigt auch eine europaweite Studie des Windelherstellers Pampers unter Eltern aus dem vergangenen Jahr: Mit 45 % geben knapp die Hälfte aller befragten Eltern an, mehrfach pro Woche ein Auslaufen der Windel zu erleben. Ein Tipp am Rande: Für alle neugierigen werdenden Papas und verzweifelten Kakastrophen-Gegner hat Pampers praktische Tipps und Tricks zusammengestellt, die es sich zu studieren lohnt.

Das Stop & Schutz Täschchen für den extra Auslaufschutz im Rückenbereich © © 2022 Procter & Gamble

Doch damit nicht genug! Angespornt durch die Studienergebnisse hat es sich Pampers nun zur Aufgabe gemacht, einen nochmals verbesserten Auslaufschutz zu entwickeln. Die Mission: Euch und euren kleinen Wirbelwinden durch einen starken Begleiter die Angst vor der Kakastrophe zu nehmen.

Darum sind seit Februar dieses Jahres Pampers Pants mit dem neuen Stop & Schutz Täschchen ausgestattet, das einen extra Auslaufschutz am Rücken bietet. Dank der innovativen Technologie halten die Höschenwindeln lückenlos dicht – beim Toben ebenso wie nachts, wenn das Babybäuchlein beim Verdauen an Umfang verliert.

Mit Pampers gehört die Angst vor der Kakastrophe der Vergangenheit an

Das neue Stop & Schutz Täschchen ist ab Februar 2022 bei Pampers Baby-Dry Pants (Größen 3-7) und Premium Protection Pants (Größen 4-6) erhältlich © © 2022 Procter & Gamble

Die neuen Pampers Pants verzichten dabei auf keine ihrer etablierten und von uns hochgeschätzten Eigenschaften. Dank 360º Fit sind sie super dicht und superbequem – Tag und Nacht! Sie basieren auf derselben Auslauschutz-Technologie wie Pampers Klettwindeln. Dank Superabsorber im Windelkern, 2-fach verstärkten Sicherheitsbündchen und dehnbaren Bauchbündchen sorgen sie für bis zu 12 Stunden Trockenheit. Erhältlich ab Größe 3 (für Babys ab 6 kg) bieten sie sanften Schutz, auch für die Kleinsten. Was die Pampers Pants jedoch zum ultimativen Super-Dad-Hack macht? Sie sind unschlagbar leicht zu wechseln, selbst bei besonders aktiven Babys. Die Höschenwindeln sind mit nur einer Bewegung an- und ausgezogen – ganz wie Unterhöschen! So unterstützen sie euren Alltag auch optimal in der Umgewöhnungsphase, wenn die Kleinen bereit fürs Töpfchentraining sind.

Mehr über die Technologie und Wirksamkeit der neuen Pampers Pants erfahrt ihr im Interview mit Thomas Fritz, Pants Produktentwickler bei Pampers Deutschland:

