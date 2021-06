"Hauptsache gesund", das wünschen sich alle werdenden Eltern für ihr Baby. Und wenn der Nachwuchs da ist, begleitet sie dieser Wunsch ein Leben lang.

Dass das eigene Kind ein gesundes, glückliches Leben haben wird, daran können Eltern aktiv mitwirken.

Das gelingt ihnen, indem sie es gut ernähren, ein sicheres Umfeld schaffen und für seine Gesundheit vorsorgen, zum Beispiel durch das Konservieren des Nabelschnurbluts. Denn Nabelschnurblut enthält verschiedene Zellarten von denen manche neue Blutzellen bilden [1] und andere Entzündungen abschwächen und Heilungsprozesse anstoßen können.

Wer Nabelschnurblut einlagern lässt, sorgt für eine gesunde Zukunft seines Kindes vor © PR Vita34

Eltern können ihren Kindern das Potenzial von Nabelschnurblut sichern, indem sie es zur Geburt einlagern lassen. Im Falle einer späteren schweren Krankheit kann es dann zur Heilung genutzt werden. Die Gewinnung des Nabelschurblutes ist übrigens für Mutter und Kind einfach und unbedenklich.

Wofür Nabelschnurblut angewendet wird

Im Nabelschnurblut eines Neugeborenen befinden sich Millionen von Stammzellen mit seinen ganz individuellen, einzigartigen Gewebemerkmalen. Nach der Empfängnis entwickeln sich aus den Stammzellen der Körper mit sämtlichen Organe des werdenden Menschen, im Laufe seines Lebens setzen sie permanent Reparaturmechanismen in Gang, um seinen Körper gesund zu halten. Bei schweren Krankheiten aber gelingt das oft nicht mehr. Dann beginnt die mühselige, oft vergebliche Suche nach einem Stammzellenspender.

Wer das Nabelschnurblut seines Kindes jedoch gleich zur Geburt einlagern lässt, sichert ihm ein optmales, vitales Depot von Stammzellen für den Krankheitsfall. Zum Beispiel kann Nabelschnurblut zur Erneuerung der Blutbildung und des Immunsystems nach einer Chemo- oder Bestrahlungstherapie eingesetzt werden [4]. Auch Erkrankungen der Blutbildung, der Reifung von Blutzellen oder des roten Blutfarbstoffes wurden auf diese Weise behandelt [3]. Im Rahmen von experimentellen Ansätzen konnten zudem auch Autoimmun- und Stoffwechselerkrankungen sowie Hirnschädigungen, Autismus oder Schlaganfall mit Nabelschnurblut therapiert werden [3, 5-7].

Weltweit wurden bereits mehr als 40.000 Patienten und insgesamt etwa 80 Erkrankungen mithilfe von Nabelschnurblut behandelt [2,3].

Für weitere Information kann beim Anbieter ein Ratgeber für werdende Eltern angefordert werden.

Die aus der Nabelschnur gewonnenen Stammzellen werden im Vita34-Labor aufbereitet und konserviert © PR Vita34

So sicher ist die Einlagerung des Nabelschnurblutes

Bis zu 50 Jahre und länger kann Nabelschnurblut zur medizinischen Vorsorge für das Kind aufbewahrt werden. Die dazu notwendige Qualität gewährleisten Anbieter wie Vita34 durch Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für die Herstellung. Zudem kommt bei Vita34 der gesamte Prozess "aus einer Hand". Das heißt, Aufbereitung und Einlagerung der Nabelschnurblute erfolgen an einem Ort – im hauseigenen Stammzelllabor und Tanklager in Leipzig. Schnelle Verarbeitungszeiten und kurze Prozesswege garantieren so langfristig höchste Qualität.

In den Vita34-Tanks in Leipzig lagert das Nabelschnurblut bei -180 Grad Celsius © PR Vita34

Nabelschnurblutbanken wie Vita34 bieten übrigens eine spezielle Insolvenzversicherung an. Das bedeutet, dass die Einlagerung von einer Unternehmensinsolvenz nicht gefährdet wäre. Eingelagertes Nabelschnurblut bleibt also stets gewährleistet und somit für potenzielle Behandlungen verfügbar.

Rechtzeitig zur Entbindung erhalten die Eltern eine temperaturgeschützte Vita34-Transportbox © PR Vita34

Wie finde ich die richtige Klinik?

Die fachgerechte Entnahme des Nabelschnurblutes ist nicht in jedem Krankenhaus in Deutschland möglich. Daher spielt für werdende Eltern, die das Nabelschnurblut ihres Kindes einlagern lassen möchten, auch die Wahl der passenden Geburtsklinik eine wichtige Rolle.

Vita34 arbeitet bundesweit mit mehr als 600 Entbindungskliniken zusammen, in denen Nabelschnurblut gesichert werden kann. Über den Klinikfinder finden interessierte Eltern leicht eine passende Klinik in ihrer Nähe, die durch die Zusammenarbeit mit Vita34 dafür sorgt, dass dem eigenen Kind ein Leben lang individuelle Stammzellen als Vorsorge und Therapieoption zur Verfügung stehen.

