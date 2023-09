Fazit: Beine in die Hand und los geht's!

Wie plane ich eine Wanderung mit Kindern am besten?

In diesem Artikel:

"Kinder, heute machen wir einen Ausflug!" – "Cool, wo hin denn?" – "Wir machen eine Wandertour!“ – "Oh nee, nicht schon wieder!" Kommt dir diese Unterhaltung bekannt vor? Dann pass jetzt gut auf, denn wir verraten dir die entscheidenden Tricks, mit denen du deine Kinder vom Wandern begeisterst. Dafür haben wir bei Ralf Bücheler, Redakteur bei www.outdoor-magazin.com , nachgefragt, der mit seinen Kindern (9 und 12 Jahre) schon viele Bergtouren unternommen hat. Außerdem erfährst du alles Wissenswerte über Ausrüstung und Planung eurer Familien-Wandertour. Es gibt schließlich Nachholbedarf: Der 8. Jugendreport Natur 2021 stellte in Umfragen eine massive Entfremdung von Kindern und Jugendlichen zur Natur fest – teils mit ernst zu nehmenden Folgen. Aber bevor ihr jetzt die Stiefel schnürt, beantworten wir euch hier noch die wichtigsten Fragen zum Thema.

Früher, als du vielleicht denkst. Denn sobald ein Kind von allein aufrecht sitzen kann, ist eine Beförderung mit der Kinderkraxe möglich. Wanderungen, bei denen dein Kind eigenständig läuft, können ab dem vierten Lebensjahr unternommen werden. "Mit zunehmendem Alter können Schwierigkeit und Länge der Wanderung langsam, aber stetig gesteigert werden", so der Ratschlag von Ralf Bücheler.

Wie weit kann man mit Kindern wandern?

Das Wichtigste vorab: Die Wandertour soll in erster Linie Spaß machen. Wähle die Distanzen daher nicht nach maximaler Länge, sondern nach Spaßfaktoren für die Kinder aus. "Kinder freuen sich besonders über kleine Dinge, wie ein plätschernder Bach oder eine Blumenwiese", erklärt Bücheler. Wie lang eure Familien-Wandertour ist, hängt maßgeblich vom Alter deiner Kinder ab. Beginnt lieber mit kürzeren Halbtagestouren und steigert euch nach und nach. So behalten deine Kinder dauerhaft die Lust am Wandern. Um die Länge und Intensität deiner Route richtig planen zu können, hilft dir die folgende Altersklassen-Auflistung: