Junge Väter können ein Schlaflied davon singen: Ein Baby stellt den eigenen Alltag gründlich auf den Kopf. Aus einer Liebesbeziehung wird plötzlich ein kleiner Familienbetrieb, in dem Aufgaben wie Windeln wechseln, Fläschchen geben und Spielzeug aufräumen zwischen den Eltern gerecht verteilt werden müssen. Über all dem steht oft die Frage: Was braucht unser Nachwuchs, damit es ihm wirklich gut geht?

Unter anderem dieser Frage hat sich auch Pampers in einer paneuropäischen Studie gewidmet: insgesamt wurden 3.500 Eltern aus sieben europäischen Ländern zum Elternsein in 2021 befragt, deren Kinder maximal vier Jahre alt sind. Die Studie förderte einige überraschenden Ergebnissen zu tage:

Der Pampers Report 2021: Veränderung bringt Verantwortung

Mit der Ankunft eines Babys ändert sich oftmals nicht nur die Art zu leben von Müttern und Vätern, sondern auch ihr Blick auf die Welt. Mit einem Mal wird der Begriff der Zukunft konkret und nimmt Form an - und zwar die des Babys, dass da auf dem Wickeltisch liegt und fröhlich durch den Raum strullert. Ganze 87 Prozent der befragten Eltern sind der Meinung, dass Veränderungen notwendig sind, um die Welt der Babys zu verbessern. Schließlich sollen sie noch einige Zeit auf diesem Planeten leben.

Besonders beeindruckend: 81 Prozent der Befragten fühlen sich nicht nur verantwortlich für die Zukunft des eigenen Kindes, sondern für die Perspektiven der gesamten neuen Generation. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass mit dem ersten Kind offenbar das gesamtgesellschaftliche Verantwortungsgefühl wächst.

Der Blick nach vorne: eine bessere Welt für Babys

Der Pampers Report 2021 zeigt ebenso, dass viele die Frage bewegt, wie ihr Baby auch in Zukunft gesund und glücklich aufwachsen kann. Eltern wollen keine Kompromisse eingehen zwischen Qualität und Nachhaltigkeit. Sie wünschen sich daher einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt insbesondere natürlich auch durch Hersteller von Babyprodukten. Selbstverständlich spielen auch ganz brandaktuellen Themen eine Rolle: So machen sich die Teilnehmer der Studie Gedanken über die Pandemie, über den demographischen Wandel und klimatische Umbrüche. Aber: Eltern machen sich eben nicht nur Sorgen. Sie wollen auch etwas verändern: 70 Prozent der Befragten gaben an, sich gemeinsam mit anderen engagieren zu wollen, für eine bessere Welt der Babys.

Eine der größten Herausforderung für Familien laut der aktuellen Studie: 51 Prozent der Eltern gaben an, nicht zu wissen, wen sie bei Problemen um Rat fragen sollen. Nicht alle jungen Familien haben das Glück, durch eine Hebamme betreut zu werden oder Großeltern in der Nähe zu haben. Kein Wunder also, dass sich 45 Prozent der Eltern in Deutschland manchmal einsam fühlen.

Der Elternrat von Pampers: Startschuss fällt am 20. Mai

Auf diese Problematik sowie den Wunsch der Eltern, sich aktiv für eine bessere Welt der Babys zu engagieren, hat Pampers unmittelbar reagiert: Am 20. Mai 2021 findet der erste Pampers Elternrat statt. Bei diesem digitalen Workshop möchte Pampers eine Plattform schaffen, auf der Eltern sich nicht nur austauschen und vernetzen können, sondern mit Pampers, Forschern und Experten gemeinsam Projektbereiche definieren und erarbeiten, die zusammen angepackt werden, um die Welt aller Babys zu verbessern. Denn nachhaltig mit Kindern leben ist eine große Herausforderung, die wir nur zusammen lösen können.

Mitglied des Pampers-Elternrats wird u.a. auch Marco Krahl sein. Der zweifache Vater und Redaktionsleiter von MEN'S HEALTH DAD wird selbstverständlich im Anschluss auf www.dad-mag.de über den Workshop berichten, bei dem sich auch eine Hebamme, eine Kinderkrankenschwester, ein Schlafcoach sowie mehrere Influencerinnen einbringen. Auf den Social Media Kanälen von Pampers DE von Instagram und Facebook sowie auf dem Pampers Channel von Youtube werden die Ergebnisse des Elternrates im Juni präsentiert. Oder schau einfach Mal hier auf der Pampers Campaign Seite vorbei.