Wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt, setzen viele Paare auf künstliche Befruchtung, auch assistierte Reproduktion genannt. Der Weg zum Wunschkind ist oftmals lang, aber wenn der Nachwuchs endlich das Licht der Welt erblickt hat, ist alles gut. Oder? Julia Jeannine Schmid, Psychologin an der Universität in Zürich, ist sich da nicht so sicher. In ihrer aktuellen Forschungsstudie untersucht sie die nachgeburtliche Entwicklung von Familien, die durch assistierte Reproduktion entstanden sind. Im Interview mit Men's Health Dad erzählt sie, mit welchen Herausforderungen Paare konfrontiert sind – vorher und nachher.