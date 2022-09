Der Spagat zwischen Job und Familie ist nicht immer leicht – und das gemeinsame Essen bleibt viel zu oft auf der Strecke. Dank HelloFresh ändert sich das jetzt: Denn mit den familienfreundlichen und vielfältigen Kochboxen sparst du nicht nur Zeit und Geld. Du bringst auch alle an einen Tisch!

Du schmierst den Kindern vor der Schule nur schnell eine Stulle, während du deinen Kaffee trinkst – und verlässt das Haus dann selbst ohne Frühstück? Du arbeitest im Home Office, kochst aber mittags trotzdem immer dasselbe, weil es dir an Inspirationen fehlt? Am Abend macht jeder sein Ding, weil ihr beim Essen keinen gemeinsamen Nenner findet – und überhaupt ist das Thema Kochen bei euch ein Stressfaktor? Das muss nicht sein! Die familienfreundlichen Kochboxen von HelloFresh sind so konzipiert, dass sie garantiert die ganze Familie an einen Tisch bringen – ganz egal, ob mit Fleisch, mit Fisch oder Veggie!

Über Geschmack lässt sich streiten – muss aber nicht sein!

Die Herausforderung für viele Familien: Ein Haushalt, viele Geschmäcker. Jedes Familienmitglied mit nur einem Gericht glücklich zu machen, kann zur echten Challenge und schon beim Einkauf zum großen Stressfaktor werden. Du selbst isst alles, aber dein kleiner Sohn mag kein Gemüse und deine Frau hat eine Krustentier-Allergie? Aus Mangel an Ideen gibt’s daher jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße oder du jonglierst mit zehn Kochtöpfen gleichzeitig?

Spare dir den Stress! Statt viel Zeit in Einkauf, Mahlzeitenplanung, Zubereitung und Diskussionen zu stecken, könntest du diesen Teil der Arbeit an HelloFresh abgeben – und mehr Quality Time mit deinen Lieben genießen. Mit einer Auswahl von über 30 Rezepten pro Woche stellst du sicher, dass alle satt und zufrieden werden. Glückliche Gesichter und eine entspannte Stimmung am Esstisch? Garantiert!

Die familienfreundlichen Kochboxen von HelloFresh wurden speziell für Familien mit Kindern entwickelt. Die Vorteile auf einen Blick:

Ausgewogene und abwechslungsreiche Gerichte für eine gesunde Ernährung

Schnelle und einfache Zubereitung – auch gemeinsam mit Kindern

Keine polarisierenden Zutaten, die viele Kinder nicht mögen (z. B. Chili, Rote Bete)

Kreative Integration von Gemüse, z. B. in Form von Gemüsebonbons

Hohe Nährstoffvielfalt für eine ausgewogene Ernährung

Wöchentlich anpassbare Portionsgrößen

Flexibles Abo, das du im Urlaub ganz einfach pausieren kannst

Gemeinsames Kochen und Essen verbindet

Es ist nicht bloß eine Floskel: Gemeinsam zu essen, schafft eine Verbindung. Innerhalb von Familien ist dies umso wichtiger – denn im hektischen Alltag kommt gemeinsame Zeit oft viel zu kurz. Ob Frühstück, Mittagessen oder Dinner: Mindestens einmal am Tag solltest du versuchen, die ganze Familie an einen Tisch zu bringen. Noch schöner ist es, die Mahlzeiten zusammen zuzubereiten und anschließend ganz in Ruhe zu genießen.

Die familienfreundlichen Kochboxen von HelloFresh sind genau darauf ausgelegt – denn die einfachen Rezepte lassen sich super mit Kindern umsetzen. So entwickeln sie von klein auf ein besonderes Verständnis für ihr Essen und werden spielend an eine gesunde Ernährung herangeführt. Für dich bedeutet das weniger Stress und mehr gemeinsame Zeit. Gerade im Herbst und Winter, wenn wir uns mehr drinnen aufhalten, ist das eine Win-Win-Situation für alle!

Ausgewogene Ernährung und guter Geschmack für alle

HelloFresh hat es sich zum Ziel gemacht, möglichst viele Menschen mit leckeren Gerichten glücklicher zu machen. Bereits seit zehn Jahren beliefert das Unternehmen Singles, Familien und Paare mit vielfältigen Kochboxen für jedes Bedürfnis. Ob ein raffiniertes Dinner mit Freunden, ein schnelles Essen für die Mittagspause oder eine ausgewogene Mahlzeit für das Familien-Abendessen: Die Kombination aus "gelingsicheren" Rezepten, fairen Preisen und hoher Qualität überzeugt einfach.

"Bei der Rezeptentwicklung berücksichtigen wir verschiedene Aspekte, um den sechs Rezeptkategorien bei HelloFresh gerecht zu werden. Bei "Family" ist uns vor allem wichtig, dass die Zutaten nicht zu würzig und die Komponenten ausgewogen und nährstoffreich sind. Das Kochen selbst verbindet aber auch - daher gibt es auch extra einfache Rezepte, bei denen sich die Kids einfach in der Küche einbinden lassen!" - Leopold Zehn, Rezeptentwickler

Gewinne eine HelloFresh Family Box

Als Men's Health Dad Leser:in hast du exklusiv die Chance, eine von fünf HelloFresh Boxen mit familienfreundlichen Rezepten zu gewinnen. Jede Box enthält 3 Mahlzeiten für bis zu 4 Personen. Vegetarisch oder vegan möglich. Wetten, dass die tollen Gerichte der ganzen Familie schmecken?! Alles, was du tun musst, ist, das untenstehende Teilnahmeformular auszufüllen. Men's Health Dad und Hello Fresh wünschen viel Erfolg!

Vegan, vegetarisch oder mit Fleisch? * Gib hier an, ob du eine Veggie-Box wünschst. Ich möchte eine Box für 2/3/4 Personen gewinnen * Gib hier an, für welche Personenanzahl du kochen willst Vorname * Nachname * Geburtstag E-Mail-Adresse * Straße / Nr. * PLZ / Ort * Land * Ich bin damit einverstanden, dass mich die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG und ihr Beteiligungsunternehmen Motor Presse Hamburg GmbH & Co. KG Verlagsgesellschaft, Leuschnerstr. 1, 70174 Stuttgart, telefonisch, per E-Mail oder Post für ihre Kunden auf interessante Medien-, Mobilitäts-, Freizeit- und Lifestyle-Angebote hinweist und hierzu meine Kontaktdaten für Werbezwecke verarbeitet. Teilnahme ab 18 Jahren. Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufbar. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung. Ich möchte den kostenlosen Newsletter von Men'sHealth abonnieren. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden. Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und habe die Datenschutzerklärung gelesen. * Sicherheitscode * * Pflichtfeld